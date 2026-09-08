Manifestaciones en Vivo en Guatemala: movilizaciones en la capital este 8 de septiembre por alto costo del combustible

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Manifestaciones en Vivo en Guatemala: movilizaciones en la capital este 8 de septiembre por alto costo del combustible

Guatemala vive una nueva jornada de manifestaciones este 8 de septiembre en rechazo al alto costo del combustible.

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Este martes 8 de septiembre se registran manifestaciones en la ciudad de Guatemala, donde transportistas y otras organizaciones se manifiestan contra el alza del combustible.

Entre las organizaciones que han anunciado manifestaciones están los 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá.

Pilotos de taxis y mototaxis también han informado que se unirán a las manifestaciones que se tiene previsto se desplacen por la ciudad de Guatemala.

Guatemala ha sido escenario de constantes manifestaciones y bloqueos de carreteras, donde manifestantes han exigido acciones para reducir el precio del combustible.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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