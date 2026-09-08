Manifestaciones en Vivo en Guatemala: movilizaciones en la capital este 8 de septiembre por alto costo del combustible

Este martes 8 de septiembre se registran manifestaciones en la ciudad de Guatemala, donde transportistas y otras organizaciones se manifiestan contra el alza del combustible.

Entre las organizaciones que han anunciado manifestaciones están los 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá.

Pilotos de taxis y mototaxis también han informado que se unirán a las manifestaciones que se tiene previsto se desplacen por la ciudad de Guatemala.

Guatemala ha sido escenario de constantes manifestaciones y bloqueos de carreteras, donde manifestantes han exigido acciones para reducir el precio del combustible.

Em conferencia de prensa el lunes 7 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo indicó que presentará en el Congreso una propuesta para que el precio tope del galón del diésel sea de Q39.

En manifestaciones, algunos transportistas han afirmado que los subsidios no han sido eficientes y piden otras acciones más integrales.

08 de septiembre 2026, 09:08h Agexport se pronuncia ante amenaza de bloqueo



“Condenamos las amenazas de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora. Impedir el funcionamiento de infraestructura estratégica vulnera la libre locomoción, afecta a miles de personas y pone en riesgo la conectividad, el comercio, el turismo y el empleo”

Rechazamos y condenamos las amenazas de bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora.



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/Xj2cQGIF4r — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) September 8, 2026

08 de septiembre 2026, 08:46h Manifestación frente al Palacio Nacional



Integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán manifiestan en la Plaza de la Constitución por el alza en los combustibles.

08 de septiembre 2026, 07:30h Cámara de Comercio rechaza que se impida la libre locomoción

En un comunicado manifestó: “Amenazar con paralizar infraestructura estratégica, restringir la libre locomoción y condicionar mediante presión el actuar de las autoridades reviste extrema gravedad y podría constituir la comisión de diversos ilícitos penales”.

📢 Amenazar con paralizar infraestructura estratégica no puede quedar impune pic.twitter.com/Hbo8sEyrdw — Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) September 8, 2026

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