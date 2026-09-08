Restaurantes: Pedidos digitales han crecido 18% en el 2026, pero alzas en insumos presionan al sector

En la Trigésima edición de la Feria Alimentaria del 2026, la industria de restaurantes impulsa la innovación y las oportunidades, pero también expone los retos y la transformación que enfrenta en la actualidad.

El sector de restaurantes representa cerca del 3.5% del producto interno bruto (PIB) de Guatemala y genera más de 400 mil empleos directos e indirectos, expuso Andrés Rivera, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Actualmente, existen alrededor de 25 mil restaurantes en el país y, aunque algunos son informales, alrededor de tres de cada cuatro operan en la formalidad, agregó el directivo al mencionar la importancia de esta industria.

Javier Olivero, vicepresidente de la Gremial de Restaurantes adscrita a la CIG, mencionó que la industria gastronómica y alimentaria enfrenta importantes transformaciones.

Reporta crecimiento, pero también retos como la inflación y los aumentos de precios en diversos productos.

A junio del 2026, Guatemala registra una inflación interanual de 4.3% y un crecimiento esperado del PIB de entre 3.5% y 4.0%, citó el directivo de la gremial.

Sin embargo, señaló que el sector enfrenta incrementos de entre 8% y 12% en alimentos procesados y de entre 10% y 15% en carnes y proteínas, y expuso que estos factores “continúan generando presión sobre los costos de operación y los precios al consumidor”.

Transformación

Otro punto mencionado por Olivero es que la industria gastronómica enfrenta un entorno de cambios constantes, tanto en los costos como en las expectativas y las formas de consumo.

Al referirse a los hábitos de consumo, añadió que los pedidos digitales han crecido alrededor del 18% en el 2026 respecto del año pasado y que siete de cada 10 consumidores consultan las redes sociales antes de elegir un restaurante.

“Estos datos nos muestran que la innovación, la digitalización y la capacidad de adaptarnos a las nuevas necesidades del consumidor son hoy elementos fundamentales para mantener la competitividad del sector”, indicó el ejecutivo de la gremial.

Durante la pandemia del covid-19, derivado de las restricciones, la demanda digital se disparó en 300% en algunos tipos de restaurantes según datos mencionados en el 2021, y luego se fue estabilizando su comportamiento.

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Durante la inauguración de la Feria Alimentaria del 2026 se hizo énfasis en que el país tiene enormes oportunidades para seguir creciendo en este sector, ya que cuenta con talento, creatividad, productos de calidad y una riqueza gastronómica.

Sin embargo, se explicó que el reto es seguir fortaleciendo las capacidades del sector, apostar por la innovación, elevar los estándares y crear las condiciones para que más empresas guatemaltecas puedan crecer y competir dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los ejecutivos destacaron que la Feria Alimentaria, que este año cuenta con 120 empresas expositoras, es una iniciativa importante para impulsar la innovación y ofrecer herramientas para adaptarse a las transformaciones. En especial, beneficia a una cadena de valor que involucra a productores, agricultores, empresarios, colaboradores y sus familias, distribuidores, restaurantes y hoteles. Además, la feria permite conectarlos para hacer negocios y generar nuevas alianzas.

Aida Ríos de Mansilla, presidenta del Comité Organizador de Feria Alimentaria, mencionó que entienden la gastronomía como un eje estratégico de desarrollo y que, en esta edición, la abordan desde tres pilares fundamentales:

La sostenibilidad, promoviendo prácticas responsables que aseguren el futuro de nuestros recursos y nuestra riqueza culinaria.

La innovación, impulsando la creatividad y la modernización técnica para fortalecer la competitividad del sector a escala global.

La identidad, destacando la diversidad y autenticidad de la cocina guatemalteca como un valor diferenciador en el mundo.