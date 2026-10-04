Asociaciones de prensa piden esclarecer crimen en contra del periodista Evelio López en Huehuetenango

Una denuncia para que se esclarezca el crimen contra el periodista Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido la noche del viernes 2 de octubre en el municipio de San Pedro Necta, fue presentada ante el Ministerio Público (MP), por la Asociación de Prensa de Huehuetenango (Apehue).

Según indicaron integrantes de la Junta Directiva de dicha asociación, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, con sede en Quetzaltenango, con la finalidad de solicitar que se haga justicia y se investigue quién o quiénes son los responsables de planificar y cometer el crimen contra López Sánchez, de 34 años, fundador del medio digital “Huehue es Noticia”, en donde desarrollaba su actividad periodística.

Los integrantes de la Asociación de Prensa de Huehuetenango indicaron que se ha solicitado al MP que también revise los registros de las denuncias presentadas por el comunicador, quien anteriormente había denunciado amenazas de muerte en su contra por el desempeño de su labor.

La asociación también cuestionó la tardanza del Ministerio Público para llevar a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo del periodista, ya que, según indicaron, llegaron a la escena del crimen durante la mañana del sábado, lo que puede poner en duda la recolección de evidencia y otros indicios para esclarecer el hecho, por lo que exigen que las investigaciones se realicen de manera pronta y adecuada.

APG exige investigación

Por medio de un comunicado, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez, ocurrido en San Pedro Necta, Huehuetenango, durante la noche del pasado viernes 2 de octubre.

En la comunicación, la APG solicitó al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación esclarecer los hechos y las circunstancias en que ocurrió el crimen contra el comunicador, quien era fundador y administrador del medio digital “Huehue es Noticia”.

La APG también hizo énfasis en que López Sánchez ya había sido víctima de amenazas de muerte “vinculadas al libre y valiente ejercicio de su labor informativa”.

En el comunicado, la APG exige al MP y al Ministerio de Gobernación “una investigación pronta, profunda e imparcial que esclarezca con total transparencia este crimen, identifique tanto a los autores materiales como intelectuales y los lleve ante la justicia para evitar impunidad”.

Asimismo, solicitan “medidas efectivas de protección y prevención por parte de las instituciones estatales para resguardar la vida y la integridad física de los periodistas y comunicadores que enfrentan constantes amenazas en el territorio nacional”.

Además de estas exigencias, la APG también se solidarizó con la familia de Evelio López y con el gremio periodístico de Huehuetenango.

PEN Guatemala pide esclarecer asesinato de periodista

PEN Guatemala, organización de escritores, periodistas y comunicadores, también condenó el asesinato del periodista Evelio Lisandro López Sánchez.

En un comunicado, la organización manifestó preocupación por las versiones acerca de amenazas que López habría recibido antes de su muerte y que estarían relacionadas con su labor periodística. Ante esos señalamientos, pidió a las autoridades investigar los antecedentes y determinar si el crimen estuvo vinculado con el ejercicio de su profesión.

PEN Guatemala también exigió una investigación pronta, independiente, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias y el móvil del crimen, así como identificar y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales.

Además, hizo un llamado al Estado de Guatemala para garantizar condiciones de seguridad para periodistas, escritores y comunicadores. La organización afirmó que el asesinato de un periodista, además de atentar contra la vida de una persona, representa una amenaza al derecho de la sociedad a expresarse, informar y estar informada.

Investigaciones en curso

El Ministerio de Gobernación (Mingob) indicó, por medio de un comunicado, que la Policía Nacional Civil (PNC) ya lleva a cabo las diligencias correspondientes y brinda el apoyo necesario al Ministerio Público para esclarecer el crimen contra el periodista Evelio López Sánchez.

“El móvil de este hecho deberá ser establecido por la investigación. Por esa razón, cualquier información relacionada con posibles responsables será tratada con responsabilidad y únicamente sobre la base de evidencia”, indicó la cartera.

También expresó su solidaridad con la familia del comunicador por el crimen ocurrido el pasado 2 de octubre.

Asimismo, la Policía Nacional Civil, por medio de un comunicado, lamentó el crimen contra el periodista Evelio Lisandro López Sánchez.

En este, la PNC también hizo un llamado a la calma a los pobladores de San Pedro Necta, Huehuetenango, y aseguró que la investigación para esclarecer el hecho ya se encuentra en curso.

Asimismo, rechazó “los actos vandálicos” ocurridos durante la noche del pasado viernes, así como la desinformación que se ha dado en torno al caso y la quema de la Subestación Policial e inmuebles en el municipio.

También indicó que cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el crimen y lograr la captura de los responsables debe ser brindada a las líneas confidenciales de la PNC.