Asesinato de periodista desata disturbios en San Pedro Necta, Huehuetenango

Guatemala

Asesinato de periodista desata disturbios en San Pedro Necta, Huehuetenango

El asesinato del periodista Evelio Lizandro López Sánchez provocó disturbios en San Pedro Necta, Huehuetenango. Pobladores incendiaron una subestación de la PNC, una vivienda y un picop, según videos difundidos.

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Asesinato de periodista desata disturbios en San Pedro Necta

Pobladores provocaron disturbios tras el asesinato del periodista Evelio Lizandro López Sánchez.

El periodista Evelio Lizandro López Sánchez, fundador de varios medios de comunicación, director y reportero, fue asesinado a balazos la noche del viernes 2 de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango.

López Sánchez habría recibido amenazas en varias ocasiones relacionadas con su trabajo periodístico, un antecedente que cobra relevancia tras su asesinato.

Tras conocerse el asesinato, pobladores se concentraron en el municipio para exigir justicia. La situación derivó en disturbios y, según videos difundidos tras el hecho, fueron incendiadas la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC), una vivienda y un picop.

La Asociación de Prensa de Huehuetenango (Apehlie) condenó el crimen y exigió al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público una investigación para identificar a los responsables.

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Vecinos que pidieron omitir su nombre señalaron que un grupo de pobladores llegó inicialmente a la subestación para exigir a los agentes que capturaran a un hombre a quien señalan como supuesto responsable del asesinato.

Según esta versión, ante la falta de una captura, los pobladores incendiaron la sede policial y posteriormente se dirigieron hacia la vivienda de un familiar del señalado, donde también se registró un incendio.

Los mismos vecinos indicaron que, en medio de estos hechos, el cuerpo del periodista todavía no había sido retirado del lugar donde ocurrió el ataque. Esta información deberá ser corroborada por las autoridades correspondientes.

Pobladores también señalan que el supuesto responsable trabajaría actualmente para la Municipalidad de San Pedro Necta. Hasta el momento, esta acusación no ha sido confirmada oficialmente y su eventual responsabilidad deberá establecerse mediante la investigación del Ministerio Público.

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La Policía Nacional Civil informó que hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el asesinato.

El crimen de Evelio Lizandro López Sánchez ha provocado consternación entre familiares, colegas, medios de comunicación y habitantes de San Pedro Necta, mientras crece la exigencia de esclarecer el asesinato y determinar quiénes fueron los responsables.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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