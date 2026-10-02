Frentes fríos en Guatemala: ¿cuándo comenzarían y cómo cambiarán las temperaturas y lluvias?

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Frentes fríos en Guatemala: ¿cuándo comenzarían y cómo cambiarán las temperaturas y lluvias?

El clima en Guatemala entrará en una etapa de transición, con descenso de temperaturas y lluvias que aún podrían generar riesgos en varias regiones.

Cecilia Donis

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temperaturas más bajas en octubre

Imagen de referencia: CONRED informa que este mes de octubre se esperan temperaturas más bajas y menos lluvias a nivel nacional. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

En octubre se espera una transición hacia la temporada fría, acompañada de una disminución gradual de las lluvias en gran parte del territorio. Sin embargo, las precipitaciones continuarán en distintas regiones del país, según la Perspectiva Climática Mensual del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las temperaturas descenderán durante octubre. En Occidente y el Altiplano Central se esperan mínimas promedio de entre 7 y 17 °C, aproximadamente. Por lo general, la temporada fría comienza después de la segunda quincena de octubre. Este mes no se pronostican frentes fríos, aunque a partir de noviembre aumentará la probabilidad de que estos sistemas se presenten con mayor frecuencia.

Las lluvias podrían concentrarse principalmente durante la primera y última semana del mes. Por ello, aún podrían registrarse crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos y flujos de lodo volcánico en zonas aledañas. Se prevé acumulación de lluvias en Bocacosta, Pacífico, Petén y Caribe, mientras que en Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente se registrarían menores cantidades.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población mantenerse pendiente e informada a través de sus cuentas oficiales. También sugiere evitar cruzar ríos o permanecer cerca de sus orillas, abrigarse adecuadamente, identificar áreas seguras y preparar una mochila de las 72 horas en caso de emergencia. Ante lluvias con actividad eléctrica, recomienda mantenerse alejado de espacios abiertos y estructuras metálicas.

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