Frentes fríos en Guatemala: ¿cuándo comenzarían y cómo cambiarán las temperaturas y lluvias?

En octubre se espera una transición hacia la temporada fría, acompañada de una disminución gradual de las lluvias en gran parte del territorio. Sin embargo, las precipitaciones continuarán en distintas regiones del país, según la Perspectiva Climática Mensual del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las temperaturas descenderán durante octubre. En Occidente y el Altiplano Central se esperan mínimas promedio de entre 7 y 17 °C, aproximadamente. Por lo general, la temporada fría comienza después de la segunda quincena de octubre. Este mes no se pronostican frentes fríos, aunque a partir de noviembre aumentará la probabilidad de que estos sistemas se presenten con mayor frecuencia.

Las lluvias podrían concentrarse principalmente durante la primera y última semana del mes. Por ello, aún podrían registrarse crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos y flujos de lodo volcánico en zonas aledañas. Se prevé acumulación de lluvias en Bocacosta, Pacífico, Petén y Caribe, mientras que en Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente se registrarían menores cantidades.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a la población mantenerse pendiente e informada a través de sus cuentas oficiales. También sugiere evitar cruzar ríos o permanecer cerca de sus orillas, abrigarse adecuadamente, identificar áreas seguras y preparar una mochila de las 72 horas en caso de emergencia. Ante lluvias con actividad eléctrica, recomienda mantenerse alejado de espacios abiertos y estructuras metálicas.

🌧️☎️ Ante las lluvias registradas en el país, recuerda que cada minuto cuenta durante una emergencia.



Si identificas una situación que requiera atención, comunícate con los números de emergencia y brinda información clara sobre lo ocurrido y la ubicación.



Tu reporte oportuno… pic.twitter.com/GRpeHTkcjv — CONRED (@ConredGuatemala) October 2, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.