Clima en Guatemala: posibles tormentas locales severas y temperaturas de hasta 37°C este fin de semana

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Clima en Guatemala: posibles tormentas locales severas y temperaturas de hasta 37°C este fin de semana

El pronóstico del Insivumeh detalla las probabilidades de lluvia y las temperaturas máximas previstas en Guatemala para el 3 y 4 de octubre.

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LLUVIAS EN GUATEMALA

El pronóstico es de lluvias en Guatemala para el fin de semana del 3 y 4 de octubre. (Foto Prensa Libre: : Hemeroteca PL)

Temperaturas de hasta 37 °C en algunas regiones y lluvias en distintos puntos de Guatemala pronostica el Insivumeh para el fin de semana del sábado 3 y domingo 4 de octubre.

La información detalla que habrá sectores con neblina durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como ambiente cálido y húmedo durante el día.

Se prevén lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche en regiones del sur al centro del país.

Las precipitaciones previstas para este sábado y domingo se asocian con condiciones locales y con la inestabilidad en el Pacífico provocada por sistemas de baja presión.

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De acuerdo con el Insivumeh, existen condiciones favorables para que se presenten tormentas locales severas.

La institución alerta de que las lluvias registradas en los últimos días favorecen las crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Temperaturas máximas por región en Guatemala

En las regiones del Pacífico, norte, Motagua y valles de Oriente, las temperaturas máximas oscilarán entre 34 °C y 37 °C. En estas regiones también se prevén lluvias, según el pronóstico.

En la capital, el termómetro podría marcar entre 26 °C y 28 °C, mientras que en el altiplano central y occidental las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 29 °C. Además, se esperan lluvias con actividad eléctrica en estos puntos del país.

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En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte también existe posibilidad de lluvias, mientras que las temperaturas máximas estarán entre 28 °C y 34 °C.

Para leer más: Lluvias y agricultura en Guatemala: qué se espera para finales del 2026 y el 2027

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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