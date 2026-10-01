Acumulación de lodo tras lluvias complica el paso en los kilómetros 35 y 37 de la ruta Interamericana 

El tránsito se registra lento este jueves 1 de octubre entre los kilómetros 35 y 37 de la ruta Interamericana debido a la acumulación de piedras y lodo sobre el asfalto.

Según el reporte de Provial, agentes brindan seguridad vial en el kilómetro 35, en Santa María Cauqué, Sacatepéquez.

El material acumulado sobre la vía obstruye el carril derecho hacia occidente y el carril izquierdo hacia oriente.

Además, usuarios reportan complicaciones para transitar en el kilómetro 37 debido a la acumulación de lodo tras las lluvias de las últimas horas.

Según los reportes, el tránsito es lento tanto hacia occidente como en dirección a la capital.

Pobladores y medios locales informaron que durante la noche del miércoles 30 de septiembre se registraron fuertes lluvias y granizo en Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez.

Imágenes compartidas muestran inundaciones en algunas calles del sector.

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Los Bomberos Voluntarios de Sumpango, Sacatepéquez, también informaron que varios sectores de ese municipio resultaron afectados por inundaciones durante las fuertes lluvias.

Socorristas verificaron los lugares afectados, donde se reportaron daños materiales.

Lodo en el km 37 de la ruta Interamericana

Inundaciones en Santa María Cauqué

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