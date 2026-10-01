Acumulación de lodo tras lluvias complica el paso en los kilómetros 35 y 37 de la ruta Interamericana 

COMUNITARIO

Acumulación de lodo tras lluvias complica el paso en los kilómetros 35 y 37 de la ruta Interamericana 

El paso se ve afectado en ambos sentidos de la ruta Interamericana, en los kilómetros 35 y 37, por acumulación de lodo.

y

|

time-clock

LODO AFECTA PASO EN KM 35 DE LA RUTA INTERAMERICANA

Lodo afecta el paso en el km 35 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: captura de video de Provial)

El tránsito se registra lento este jueves 1 de octubre entre los kilómetros 35 y 37 de la ruta Interamericana debido a la acumulación de piedras y lodo sobre el asfalto.

Según el reporte de Provial, agentes brindan seguridad vial en el kilómetro 35, en Santa María Cauqué, Sacatepéquez.

El material acumulado sobre la vía obstruye el carril derecho hacia occidente y el carril izquierdo hacia oriente.

Además, usuarios reportan complicaciones para transitar en el kilómetro 37 debido a la acumulación de lodo tras las lluvias de las últimas horas.

EN ESTE MOMENTO

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, fue captado este 30 de septiembre, durante una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Mariano Macz

Arévalo rechaza denuncia de Belice por incursión aérea y pone aeronave militar a disposición de la OEA

Right
Trabajos para contener la erosión avanzan en el cauce del río Pinula, en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, donde el socavamiento ha afectado viviendas y terrenos. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Erosión del río Pinula amenaza puente que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte

Right

Según los reportes, el tránsito es lento tanto hacia occidente como en dirección a la capital.

Pobladores y medios locales informaron que durante la noche del miércoles 30 de septiembre se registraron fuertes lluvias y granizo en Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez.

Imágenes compartidas muestran inundaciones en algunas calles del sector.

Para leer más: Granizo sorprende a la capital durante fuerte tormenta e Insivumeh explica qué provocó el fenómeno

Los Bomberos Voluntarios de Sumpango, Sacatepéquez, también informaron que varios sectores de ese municipio resultaron afectados por inundaciones durante las fuertes lluvias.

Socorristas verificaron los lugares afectados, donde se reportaron daños materiales.

Lodo en el km 37 de la ruta Interamericana

Inundaciones en Santa María Cauqué

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Julio Román

ARCHIVADO EN:

Daños por lluvias Ruta Interamericana SACATEPÉQUEZ 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM