Granizo sorprende a la capital durante fuerte tormenta e Insivumeh explica qué provocó el fenómeno

La caída de granizo que sorprendió la tarde de este lunes 28 de septiembre a vecinos de varios sectores de la capital está asociada con la inestabilidad atmosférica y las condiciones cálidas que prevalecen en el país, explicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El granizo se registró durante una fuerte tormenta que también estuvo acompañada de lluvia intensa y viento, condiciones que ocasionaron complicaciones en varias arterias de la capital.

Ana Pérez, del Departamento de Pronósticos del Insivumeh, explicó que la caída de granizo puede presentarse cuando coinciden la inestabilidad en la atmósfera y un ambiente cálido.

El proceso comienza cuando el vapor de agua asciende en la atmósfera y se condensa, lo que favorece la formación de lluvia. Sin embargo, cuando el ambiente es cálido, ese vapor puede alcanzar una mayor altura.

Al ascender, el agua se encuentra con temperaturas más bajas y se enfría rápidamente. En determinadas condiciones, ese proceso permite la formación de partículas de hielo que posteriormente caen a la superficie en forma de granizo.

“Es un evento asociado a tormentas severas y puede estar acompañado de lluvia fuerte y viento acelerado”, explicó Pérez.

La combinación de lluvia intensa, viento y granizo observada este lunes, por lo tanto, corresponde a las condiciones que pueden presentarse durante una tormenta local severa.

El Insivumeh ya había advertido de condiciones atmosféricas favorables para este tipo de tormentas, que pueden producir abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.

Continuarán las lluvias

Las condiciones lluviosas continuarán en Guatemala durante la semana, del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, según el Insivumeh.

Las lluvias estarán asociadas con condiciones locales, el ingreso de humedad desde ambos litorales, las altas temperaturas, la inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de ondas del este.

Durante los próximos días también se prevén áreas con niebla en las primeras horas de la mañana y durante la noche, mientras que en el día predominará un ambiente cálido y húmedo.

Las condiciones favorecerán lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, principalmente en sectores del sur al centro del territorio nacional.

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🌧 Fuerte lluvia con aumento en la velocidad del viento en zona 1 Ciudad de Guatemala. Precaución al conducir por el sector.

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