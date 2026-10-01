Muere a los 89 años José Ángel Lee Duarte, exalcalde de la capital entre 1982 y 1985

El exalcalde de la capital José Ángel Lee Duarte falleció este jueves 1 de octubre, a los 89 años, según informó la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

La unidad académica dio a conocer el fallecimiento por medio de una esquela publicada en la página de Facebook Divulgación Farusac. En el mensaje, la Junta Directiva, el decano Sergio Francisco Castillo Bonini, docentes, estudiantes y personal administrativo lamentaron la muerte de Lee Duarte, egresado de esa casa de estudios.

“Lamentan el sensible fallecimiento del Ing. José Ángel Lee Duarte, alcalde de la Capital de Guatemala (1982-1985), egresado de la USAC y tío de la Lcda. Nelly Salgado, trabajadora administrativa”, señala la esquela.

La Facultad también expresó sus condolencias a Salgado, a su padre, Samuel Estuardo Salgado Cordero, y a familiares y amigos del exalcalde.

Lee Duarte era ingeniero civil y estuvo al frente de la Municipalidad de Guatemala entre 1982 y 1985. Fuentes históricas de Prensa Libre documentan que asumió la alcaldía en mayo de 1982 y que durante su gestión se efectuaron trabajos de remodelación del Parque Central, incluida la construcción del estacionamiento subterráneo.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Tampoco se conoce un pronunciamiento de su familia ni de la Municipalidad de Guatemala sobre el deceso.

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