Lluvias y agricultura en Guatemala: qué se espera para finales del 2026 y el 2027

Alex Guerra, director general del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), indicó que los efectos del fenómeno de El Niño han sido más altas de lo esperado, con reducciones de la lluvia en la mayor parte del país, pero advirtió que aún falta lo más fuerte entre finales del 2026 y los primeros meses del 2027.

Entre mayo y agosto, la reducción osciló entre el 18% y el 60% cada mes. Sin embargo, en algunos lugares, durante agosto llovió solo el 5% de lo normal, lo que se está traduciendo en impactos en la agricultura, explicó el ejecutivo.

Por ejemplo, en la Bocacosta, entre 300 y 700 metros de altitud, en mayo se reportó un déficit de lluvia del 37%; en junio, del 18%; en julio, del 59%, y en agosto, del 60%, comparado con el promedio mensual estimado para el período del 2008 al 2025, mencionó Guerra.

Entre julio y agosto hubo una canícula más larga, durante la cual se registraron no solo déficit de lluvia, sino también calor intenso. Estas condiciones provocaron disminución en las fuentes de agua, como ríos, lagos, lagunas y pozos, y afectaron los cultivos.

Según Guerra, se prevé que el fenómeno de El Niño continúe hasta abril del 2027, pues se pronostica que, aunque en la actualidad se registran lluvias en el país, varias semanas después continuará el comportamiento deficitario.

La intensidad de la fase cálida del fenómeno de El Niño alcanzará su punto máximo entre noviembre y diciembre del 2026, al sobrepasar los 3 grados respecto del promedio, nivel al cual se llegaría por primer vez, añadió.

Temporada de lluvia finalizará en octubre, pero deficitaria

Guerra explicó que, según los análisis recientes, actualizados la semana pasada, se prevé que la temporada lluviosa termine en las fechas normales. Estas varían según cada región del país. Por ejemplo, en el altiplano se estima que termine a mediados de octubre.

“No esperamos que se vayan antes de lo normal las lluvias como pensamos hace unos meses, y eso parcialmente son buenas noticias”, sin embargo, el pronóstico es que lloverá menos comparado con un invierno normal, expresó. Entre noviembre de este año y marzo del próximo se tendrán bajos niveles en ríos, lagunas, lagos y otras fuentes de agua.

Otra amenaza es el aumento del riesgo de incendios forestales durante la temporada seca, por lo que se debe trabajar en la prevención.

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Guerra recordó que el problema no solo es la pérdida de naturaleza, sino que los suelos quedan más susceptibles a derrumbes o flujos de escombros que afectan a la población, los puentes y las carreteras.

El fenómeno de El Niño se origina porque el océano Pacífico se calienta más de lo normal y, con medio grado adicional, genera cambios en la atmósfera a escala mundial, y Centroamérica, ese fenómeno ha traído sequía y altas temperaturas, mientras que en otras regiones hay inundaciones, como en el sur de Brasil, Ecuador o el norte de Perú, explicó.

En los últimos 10 días, en Centroamérica ha habido humedad en gran parte del territorio porque cambió la dirección del viento y se han registrado lluvias copiosas, incluso con inundaciones en algunos lugares, normalmente, para estas fechas empezaban los huracanes y las tormentas, pero ahora no se han experimentado de igual forma.

Se espera que durante algunos días de esta semana continúe ese tipo de lluvia y luego se prevé un nuevo descenso.

Efectos en los cultivos

Consultado sobre el efecto de estas condiciones climáticas en los cultivos, Guerra mencionó que entre los más afectados están los granos básicos. Incluso, en Retalhuleu el maíz no desarrolló las mazorcas o estas presentan pocos granos, situación que también ha afectado el Corredor Seco.

Los efectos del fenómeno de El Niño en 2026 y 2027 análisis del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC). (Foto Prensa Libre: Perspectiva climática para el agro en 2026 e inicios de 2027).

En el altiplano, en algunos lugares de Chimaltenango, los agricultores perdieron entre el 90% y el 100% de sus cultivos. Otros decidieron no sembrar este año y algunos productores de subsistencia se quedarán sin esos granos básicos. Quienes sí plantaron incurrieron en pérdidas porque invirtieron en semillas e insumos, añadió.

Señaló que toda la agricultura está afectada, pues productores de otras áreas le han indicado que los cultivos no florecieron de igual manera. En el caso del hule, bajó la producción porque es un cultivo que crece en lugares con mucha lluvia. También se prevén efectos en la caña de azúcar y, en el caso del banano, además del déficit de lluvia, el cultivo ha estado expuesto a estrés por el calor.

Julio y agosto fueron más calurosos que abril, y eso estresa las plantas. Frutos como el banano ya no crecen de igual forma para poder enviarlos para exportación, añadió Guerra.

Explicó, además, que durante la época seca los cultivos tienen algún sistema de riego para poder producir, pero se experimentará escasez de agua porque se prevé que las fuentes tendrán niveles muy bajos y no se podrá regar lo necesario. Al sumarle altos niveles de calor en marzo y abril, los cultivos tendrán un doble estrés: falta de agua y exceso de calor.

La Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) informó esta semana que, en el ámbito sectorial, las estimaciones compartidas por los sectores productivos apuntan a posibles reducciones de producción de entre el 5% y el 10% en café; entre el 10% y el 20% en leche; alrededor del 5% en producción avícola, y entre el 15% y el 30% en vegetales, dependiendo del cultivo, hacia el 2027.

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Aún falta etapa de mayor impacto

Guerra indicó que aún falta la etapa de mayor impacto en los próximos meses.

Mencionó niveles bajos de lluvia o ausencia total durante muchos días en la Bocacosta, en lugares como Sipacate, La Gomera, Nueva Concepción, Tiquisate y los municipios costeros, pero también en el occidente, como Huehuetenango y Sololá, donde se secaron lagunas o bajó dos metros el nivel del lago de Atitlán. Estos efectos se esperaban hasta la temporada seca del 2027 y no en agosto de este año, señaló Guerra.

Según los datos recientes publicados por la NOAA la semana pasada, se mantiene en 100% la probabilidad del fenómeno de El Niño de septiembre a febrero; para marzo baja al 96% y para abril, al 82%, y se prevé que sea hasta mayo cuando empezaría a observarse la fase neutra.