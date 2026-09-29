Clima en Guatemala: el calor rompe récords hasta en zonas frías y templadas

Este año, el país ha experimentado un incremento aproximado de 0.4 grados Celsius en la temperatura, como influencia del fenómeno El Niño. Sin embargo, hay territorios que entre julio y agosto registraron un aumento promedio de 1.1 grados Celsius.

Las lluvias deficitarias están relacionadas con este comportamiento, pues la escasa nubosidad hace que la radiación llegue de manera más directa a la tierra, lo que provoca un aumento de la temperatura, según Walter Arnoldo Bardales, colaborador de la Unidad de Modelación Matemática e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Agua Consulta, entidad que realiza análisis meteorológicos e hidrológicos, monitoreó 40 estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para observar la evolución del calor en el país entre 1991 y el 2020.

Hay ocho estaciones localizadas en municipios de climas templados y fríos —Jalapa, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá, San Marcos, Huehuetenango y Chimaltenango— que durante julio y agosto superaron los récords de temperatura alcanzados en años anteriores. En promedio, ese incremento es de 1.1 grados Celsius.

Destaca la estación ubicada en Potrero Carrillo, San Pedro Pinula, Jalapa. El 17 de julio del 2025, el termómetro marcó 27.6 grados Celsius, que era la temperatura más alta reportada en el lugar, pero el pasado 30 de julio aumentó 1.8 grados Celsius y llegó a 29.4.

Otro caso se observa en San Pedro Necta, Huehuetenango, donde en ocho años hubo un aumento de 1.4 grados Celsius. El pasado 30 de agosto se reportaron 31.2 grados Celsius, por encima del récord de 29.8 grados Celsius que se alcanzó el 29 de agosto del 2019.

El comportamiento más drástico ocurrió en Sololá. En la estación El Tablón, el 23 de agosto del 2023, la temperatura llegó a 25.2 grados Celsius, dato que fue superado el pasado 13 de agosto, cuando el termómetro llegó a 28.2. Es decir, aumentó 3 grados Celsius.

“La NOOA señala que a nivel mundial estamos bajo un calentamiento global, y cada año van incrementando las temperaturas; Guatemala no es la excepción”, dice Bardales.

Esos cambios de temperatura se registran desde la década de 1990. Sin embargo, Bardales explica que el aumento ha ocurrido de manera progresiva y poco a poco las personas se acostumbran a esos cambios. La tendencia apunta a que los períodos cada vez más calurosos se mantengan por El Niño.

Lluvia y frentes fríos

“El incremento de las temperaturas ha sido a nivel nacional, quizá la zona menos afectada por ese incremento sería la parte de Izabal, ya que ha mantenido lluvia, pero al ser una zona muy pequeña, es probable que también muestre altas temperaturas”, indica el entrevistado.

Agrega que septiembre ha presentado lluvia e, incluso, en algunos puntos del país se han alcanzado niveles considerados normales. En el caso de la capital, entre miércoles y jueves de la semana pasada cayeron 71.6 milímetros de lluvia, niveles que no se registraban desde el 2023. Las precipitaciones refrescaron el ambiente; sin embargo, no compensan el déficit que se tiene desde mayo.

En octubre también se espera lluvia y Bardales menciona que se monitorea un sistema de baja presión que podría formarse la próxima semana en las costas del Pacífico y que traerá precipitaciones, principalmente en la vertiente del Pacífico.

Entre diciembre y enero se espera una temporada activa de frentes fríos, lo que permitirá que las temperaturas desciendan, pero, pasados esos meses, el calor podría regresar.