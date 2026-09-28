Agro prevé caídas de hasta 30% en la producción para 2027 y plantea al Gobierno diez medidas

El sector agropecuario comercial se prepara para un 2027 marcado por una triple presión: el fenómeno de El Niño, los costos de fertilizantes e insumos y los combustibles, factores que podrían elevar los costos y reducir los niveles de producción durante los próximos meses.

Las estimaciones compartidas por los sectores productivos apuntan a posibles reducciones de entre 5% y 10% en café; entre 10% y 20% en leche; alrededor de 5% en producción avícola, y entre 15% y 30% en vegetales, dependiendo del cultivo, informó la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).

Frente a ese escenario, el sector llevó al presidente Bernardo Arévalo una hoja de ruta de diez acciones que abarca desde la preparación ante El Niño y la reducción de obstáculos para importar insumos hasta carreteras, empleo formal, tecnología, contrabando y simplificación fiscal.

La propuesta fue presentada al mandatario durante una reunión el pasado 16 de septiembre. Camagro también planteó establecer una mesa técnica para agilizar las acciones.

Charles Bland, presidente de Camagro, explicó que, aunque Guatemala no puede controlar los factores internacionales que inciden sobre el sector, sí existen decisiones internas que pueden ayudar a los productores a enfrentar las presiones previstas.

“Son diez acciones que dependen de la voluntad política de los funcionarios, del Gobierno, y del Congreso. Esta es la agenda que presentamos al Presidente y que desde Cámara del Agro vamos a seguir impulsando”, afirmó Bland.

Las diez peticiones que Camagro planteó al Gobierno

La hoja de ruta presentada al presidente Bernardo Arévalo reúne diez acciones que, según Camagro, pueden ejecutarse en Guatemala para reducir las presiones sobre la producción agropecuaria. Estas son:

Anticiparse a los efectos de El Niño. Dar seguimiento al fenómeno y definir, junto con los sectores productivos, acciones para prevenir y mitigar sus efectos sobre la producción agropecuaria comercial. Agilizar el registro de fertilizantes e insumos agrícolas. Camagro propone acelerar los procedimientos con criterios técnicos y análisis basados en ciencia, además de permitir alternativas comerciales y nuevos orígenes y procedencias. Fortalecer el Visar y la sanidad agropecuaria. Solicita garantizar recursos para prevenir, vigilar y responder ante plagas y enfermedades, así como acelerar inspecciones, registros y otros procesos basados en análisis de riesgo. Reforzar la prevención de incendios forestales. La propuesta incluye preparar un plan preventivo para la temporada 2026-2027 y mejorar los mecanismos de alerta y respuesta temprana. Acelerar el mantenimiento de carreteras y puentes. El sector pide un plan de mantenimiento para 2027, transparencia sobre la ejecución de 2026 y conocer qué trabajos siguen pendientes desde 2025. Bland sostiene que el mal estado de las carreteras continúa siendo uno de los principales costos para los productores. Proteger el empleo formal en el área rural. Camagro señala que los costos laborales han aumentado más de 15% de manera acumulada durante los últimos dos años y relaciona este punto con los incrementos del salario mínimo de 2025 y 2026, mientras se desarrolla el proceso para fijar el correspondiente a 2027. Acelerar compromisos comerciales con Estados Unidos. La petición se concentra particularmente en los compromisos relacionados con el sector agroalimentario dentro del Acuerdo de Comercio Recíproco y aquellos que dependen de los ministerios de Salud, Agricultura y Economía. Facilitar tecnología y variedades resistentes a sequías y plagas. Camagro plantea agilizar en el Maga los expedientes y registros pendientes y avanzar en la presentación y aprobación de la Ley de Protección de Variedades Vegetales, con el objetivo señalado por el gremio de atraer inversión y ampliar la disponibilidad de variedades adaptadas al clima. Fortalecer el combate al contrabando. Incluye productos agropecuarios, granos básicos, cerdo, aves y huevos, además de fertilizantes e insumos falsificados que, según el sector, representan riesgos para la sanidad agropecuaria, la salud y los productores. Simplificar los procesos fiscales y de la cadena agroalimentaria. La última propuesta busca avanzar en la facilitación y simplificación de procedimientos a lo largo de toda la cadena del sector agroalimentario.

Camagro prevé que el clima y los costos de producción representarán desafíos para el sector agropecuario durante el 2027 y propone una agenda de diez medidas, informó Charles Bland, presidente de Camagro. (Foto Prensa Libre: Cortesía Camagro).

Mesa técnica involucraría a cinco ministerios

Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, informó que el gremio propuso una mesa técnica integrada por autoridades de los ministerios de Agricultura, Comunicaciones, Economía, Salud y Trabajo.

También participarían instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab).

La intención es coordinar acciones sobre los distintos factores que pueden incidir en la capacidad productiva durante los próximos meses.

El Niño se suma a la presión de costos

Uno de los principales factores identificados es el comportamiento del fenómeno de El Niño. Según la información presentada por Camagro, existe una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno 2026-2027.

El escenario fue analizado durante el encuentro Prospectiva Agro 2027: Economía, clima y costos: escenarios para la toma de decisiones empresariales, en el que participaron Paulo De León, director de CABI; Román Molina, de Agrequima, y Alex Guerra, director ejecutivo del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC).

Los especialistas abordaron las perspectivas económicas para 2027, el mercado y los costos de fertilizantes e insumos agrícolas y las condiciones climáticas asociadas con El Niño.

La preocupación del sector radica en que los efectos climáticos coincidan con las presiones sobre combustibles, fertilizantes e insumos, afectando al mismo tiempo costos y niveles de producción.

Mejora en la infraestructura

La infraestructura vial ocupa un lugar relevante dentro de las diez propuestas. Camagro solicita acelerar el mantenimiento de carreteras y puentes y contar con un plan específico para 2027.

Bland afirmó que se necesita “un plan que se cumpla” y pidió que se informe de manera transparente sobre la ejecución y los avances del programa correspondiente a 2026, además de las intervenciones que todavía estén pendientes desde 2025.

Según el presidente de Camagro, el mal estado de las carreteras continúa siendo uno de los principales costos para los productores agrícolas.

El señalamiento cobra relevancia dentro del escenario planteado por el gremio, debido a que el costo del combustible se suma a las condiciones de transporte y logística que enfrentan los productores.

Salario mínimo y empleo rural entran en la agenda

Otro de los planteamientos consiste en “proteger el empleo formal en el área rural”, punto que Camagro relaciona con el comportamiento de los costos laborales.

De acuerdo con el gremio, estos costos se han incrementado de manera acumulada en más de 15% durante los últimos dos años. El documento atribuye ese aumento a los ajustes del salario mínimo fijados por el Gobierno para 2025 y 2026.

La propuesta surge mientras se desarrolla el proceso para establecer el salario mínimo correspondiente a 2027. Camagro sostiene que el aumento de los costos laborales está relacionado con una mayor informalidad en el área rural.

Insumos, tecnología y sanidad agropecuaria

La hoja de ruta también propone facilitar y agilizar el registro de fertilizantes e insumos agrícolas, bajo criterios técnicos y análisis basados en ciencia, incluyendo alternativas comerciales y nuevos países de origen y procedencia.

Camagro solicita además fortalecer el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar), con recursos para la prevención, vigilancia y respuesta frente a plagas y enfermedades, así como acelerar inspecciones, registros y otros procedimientos.

En materia tecnológica, el gremio pide facilitar a los productores el acceso a variedades más resistentes a sequías y plagas mediante la agilización de expedientes y registros pendientes en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

También plantea avanzar en la Ley de Protección de Variedades Vegetales, con el argumento de atraer inversión y ampliar la disponibilidad de variedades adaptadas a las condiciones climáticas.

Contrabando e insumos falsificados

La novena medida se dirige al contrabando y comercio ilegal de productos agropecuarios.

Camagro plantea fortalecer las acciones contra el ingreso y comercialización ilegal de granos básicos, cerdo, aves y huevos, además de fertilizantes e insumos falsificados.

Según el gremio, estos últimos representan riesgos para la sanidad agropecuaria, la salud y los productores.

La agenda se completa con medidas para prevenir incendios forestales; acelerar compromisos relacionados con el sector agroalimentario dentro del Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos, y avanzar en la simplificación fiscal y de procesos a lo largo de la cadena agroalimentaria.

El impacto trasciende al sector agrícola

Camagro sostiene que el escenario previsto para 2027 no tendría implicaciones únicamente para productores y empresas.

De acuerdo con el gremio, la cadena agroalimentaria representa más del 40% de las exportaciones del país y genera alrededor de 900 mil empleos, por lo que mantener la capacidad productiva también tiene implicaciones para el empleo, la actividad económica, las exportaciones y la disponibilidad de alimentos en el mercado nacional.

La Cámara del Agro está conformada por 14 asociaciones gremiales que representan a cerca de 126 mil 500 productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores en los 22 departamentos del país.

Camagro informó que continuará gestionando ante el Ejecutivo y el Congreso la hoja de ruta presentada, con el objetivo de avanzar durante los próximos meses en acciones que permitan mantener la capacidad productiva del sector frente al escenario previsto para 2027.

Una actividad de Camagro forma parte de las discusiones del sector sobre las perspectivas para el 2027, ante posibles efectos de El Niño y mayores costos de producción. (Foto Prensa Libre: Cortesía Camagro).

Camagro también cuestiona el Presupuesto 2027

Aunque no forma parte de los diez puntos de la hoja de ruta, Bland también se refirió al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

El presidente de Camagro consideró elevado el proyecto y expresó preocupación por el déficit de alrededor del 4% que contempla. Según indicó, esta posición también fue trasladada al presidente Arévalo.

Bland sostuvo que enfrentar las presiones que afectan al agro no requiere necesariamente aumentar el presupuesto, sino priorizar los recursos disponibles, mejorar la ejecución y concentrar el gasto en medidas que faciliten producir, invertir, incorporar tecnología, reducir costos y generar empleo.