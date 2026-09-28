Sequía y anomalías climáticas podrían afectar a más de 1.2 millones de familias en Guatemala, según el MAGA

Guatemala atraviesa condiciones agroclimáticas sin precedentes en los últimos 76 años, según un análisis del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que proyecta que más de 1.2 millones de familias podrían resultar afectadas en el momento de mayor impacto.

La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera Dávila, explicó que el MAGA revisó los registros de los últimos 76 años y no encontró un comportamiento similar al observado durante el 2026, marcado por cinco anomalías agroclimáticas consecutivas.

La primera fue el ingreso tardío del invierno, seguido por lluvias convectivas de corta duración y alta intensidad, separadas por varios días, lo cual reduce su efectividad para la producción agrícola.

A esas condiciones se sumaron dos meses de canícula prolongada durante julio y agosto. Como cuarta anomalía, el Ministerio prevé una finalización anticipada de la temporada lluviosa, aproximadamente a principios de octubre.

La quinta corresponde al posible establecimiento del fenómeno de El Niño, que, según Rivera Dávila, probablemente se confirmará y podría mantenerse por lo menos hasta abril del próximo año.

La ministra explicó que la combinación de estas condiciones dificulta las estimaciones de largo plazo y obliga a actualizar las proyecciones conforme se acerca cada cosecha, debido a que las condiciones pueden cambiar en períodos de tres o cuatro meses.

Proyección supera el millón de familias

El MAGA estimó inicialmente unas 300 mil familias afectadas. La cifra cambió conforme avanzaron los daños y posteriormente se calculó una afectación de aproximadamente 3.2 millones de personas.

La evaluación efectuada cerca de la primera cosecha elevó la proyección a un millón 234 mil 676 familias en el momento de mayor afectación. Rivera Dávila aclaró que esa cantidad deberá actualizarse con los resultados de las siguientes cosechas de maíz y frijol.

Actualmente, el MAGA registra 577 mil familias afectadas y se prepara para atender el período de mayor demanda, previsto entre finales de este año y los primeros meses del 2027.

Según la ministra, la magnitud de la asistencia alimentaria prevista sería 10 veces mayor que la de otras operaciones efectuadas durante períodos de sequía y cuatro veces superior a la implementada durante la emergencia por covid-19 en el 2020 y parte del 2021.

La primera evaluación cercana a la cosecha se efectuó entre finales de agosto y principios de septiembre, cuando comenzó a salir la primera producción de las áreas tropicales.

El siguiente monitoreo se hará en octubre y noviembre, cuando se aproxime la cosecha del altiplano. Después deberá evaluarse la producción de frijol y, finalmente, la segunda cosecha de maíz en las áreas de mayor temperatura, cuya revisión está prevista aproximadamente para enero.

Familias que dejaron de sembrar

El MAGA incorporó una nueva categoría en la evaluación de daños: familias que no sembraron o que no sembrarán durante las próximas temporadas debido a las condiciones existentes.

Rivera Dávila aseguró que este tipo de afectación no había tenido que incorporarse anteriormente de esta manera.

Los cambios también obligaron al Ministerio a actualizar de nuevo el mapa de cobertura agrícola. La ministra explicó que este instrumento normalmente se actualiza cada cinco años y había sido elaborado y publicado en el 2025, pero los cambios en la cantidad de área cultivada obligaron a repetir el ejercicio apenas un año después.

Rivera Dávila calificó la situación como una “emergencia de tracto lento”, debido a que los daños no ocurren en un solo momento, sino que se desarrollan durante meses.

Comparó el proceso con un sismo en el cual no sería posible establecer el daño total durante los primeros segundos, sino después de conocer el impacto completo y sus réplicas.

Asistencia se extendería hasta el 2027

La asistencia alimentaria ya comenzó y aumentará conforme el MAGA reciba nuevos reportes de daños.

Para un primer pico de atención, previsto aproximadamente en diciembre, el Ministerio calcula entregar 671 mil 140 raciones.

Para enero y febrero, la proyección aumenta a aproximadamente un millón 234 mil 676 raciones. Rivera Dávila indicó que también se gestionan recursos ante el Ministerio de Finanzas para adquirir las raciones restantes con el presupuesto del 2027 y mantener la atención, por lo menos, hasta abril.

La ministra insistió en que estas cantidades no son definitivas debido a la evolución de las condiciones climáticas. El MAGA deberá efectuar nuevas proyecciones en noviembre y enero para determinar si las necesidades aumentan o disminuyen.

MAGA actualiza datos cada ocho días

Rivera Dávila informó que el 2 de septiembre el MAGA solicitó ampliar sus capacidades de respuesta mediante el sistema de atención de emergencias. El 11 de septiembre, el Consejo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) aprobó la activación de una alerta anaranjada con base en la información proporcionada por Agricultura.

A partir de esa situación, el Ministerio pasó de entregar información mensual o trimestral a actualizar los datos cada ocho días.

Rivera Dávila aclaró que las alertas no son emitidas por el MAGA, sino por Conred y su consejo, y anticipó que los niveles podrían aumentar conforme se supere la capacidad de respuesta municipal, departamental o nacional.

Sequía limita sistemas de riego

Durante una reunión con jefes de bloque del Congreso, en la que Rivera Dávila expuso las proyecciones, una diputada cuestionó la cobertura de los programas del MAGA, particularmente en el departamento de Guatemala, y preguntó por la entrega de semillas, sistemas de microrriego, captación de agua, asistencia alimentaria y los mecanismos para seleccionar a las familias beneficiarias.

La ministra respondió que se distribuyen semillas para la segunda temporada, principalmente entre microproductores. Sin embargo, explicó que los sistemas de microrriego requieren fuentes de agua disponibles y advirtió que los ríos han reducido aproximadamente un tercio de su caudal normal, con posibilidad de que continúen disminuyendo.

Ante esa limitación, el MAGA impulsa el programa “Suelos de Agua para el Futuro”, orientado a mejorar el aprovechamiento y manejo del agua de lluvia. Según Rivera Dávila, la alternativa busca llegar también a comunidades que no disponen de pozos, ríos o quebradas cercanas.

El programa estaba previsto inicialmente para 181 municipios considerados más vulnerables, pero la cobertura se amplió a 340 municipios.

Hasta el momento, el personal encargado ha sido capacitado en 18 departamentos y quedan pendientes Guatemala, Sacatepéquez, Jutiapa y otro departamento mencionado durante la intervención. Las capacitaciones están programadas para las primeras semanas de octubre.

En materia de semillas, Rivera Dávila informó que hay entregas de frijol y hortalizas y reconoció la necesidad de ampliar la disponibilidad de variedades adaptadas a las condiciones de las zonas altas. También se analiza mejorar la capacidad de producción de semillas para responder a las características de los distintos territorios.

Verificación de familias afectadas

Respecto de la selección de beneficiarios, Rivera Dávila indicó que los listados se canalizan mediante las estructuras locales correspondientes y se contrastan con los reportes de daños.

El MAGA puede identificar las parcelas afectadas mediante el monitoreo de las condiciones de la vegetación y utilizar esa información para verificar las áreas donde se registran daños.

El Ministerio también remitió al Congreso un informe sobre la situación para que los diputados dispongan de información al momento de tomar decisiones presupuestarias o legislativas.

La cartera mantendrá actualizaciones frecuentes, debido a que la magnitud final de los daños dependerá del comportamiento de las próximas cosechas y de las condiciones climáticas durante los siguientes meses.

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