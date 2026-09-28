Maga pronostica 3.2 millones de damnificados por la sequía e informa estrategia para atender a damnificados  

Las cifras de damnificados por la inseguridad alimentaria a causa de la sequía de este 2026 será mayor que los afectados reportador durante la pandemia del covid-19, según cifras del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga).

María Fernanda Rivera, ministra de Agricultura, acudió este 28 de septiembre a la Instancia de jefes de bloques, luego de ser citada por los diputados para profundizar en la respuesta gubernamental a causa de la prolongada sequía.

La funcionaria explicó que la emergencia obligará a ampliar progresivamente la asistencia alimentaria, desde una base que actualizan cada tres o cuatro meses las proyecciones de personas afectadas.

La cartera inicialmente se estimaba alrededor de 300 mil familias afectadas, pero esa cantidad fue modificando conforme avanzaron los daños y posteriormente se calculó una nueva cifra.

El dato más reciente que tiene la cartera apunta a 3.2 millones de personas, esa proyección realizada cerca de la primera cosecha elevó el escenario a 1 millón 234 mil 676 familias en el momento de mayor afectación.

Rivera aclaró que esta cifra todavía deberá actualizarse con los resultados de las siguientes cosechas de maíz y frijol, pero al menos con las cifras proyectadas a septiembre, la funcionaria explico que pueden dar una respuesta a las comunidades afectadas.

Según la ministra, la magnitud de la asistencia alimentaria prevista sería 10 veces mayor que otras operaciones realizadas durante períodos de sequía y cuatro veces superior a la implementada durante la emergencia del covid-19.

La asistencia ya comenzó a darse, según la funcionaria, y aumentará conforme se reciban nuevos reportes de daños. El Maga indicó que sus estudios no han documentado en los últimos 76 años una condición climática tan severa como la de este 2026.

Pese a que en otras sesiones los diputados han extendido sus criticas a la administración de gobierno, no todos los diputados que se quedaron hasta el final pudieron cuestionar a la ministra, ya que la mayoría abandonó el salón y se rompió el quorum.