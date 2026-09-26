Lluvias causan inundaciones, deslizamientos y casas dañadas en Alta Verapaz, Chiquimula y Baja Verapaz

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que este 26 de septiembre se acumulan 1,733 emergencias atendidas durante la época de lluvias del 2026.

Hasta la fecha, las precipitaciones han afectado a 40 mil 122 familias, lo que equivale a 202 mil 771 personas. Según la Conred, las emergencias asociadas a las lluvias han dejado 18 fallecidos, 22 hospitalizados y una persona desaparecida.

Las inundaciones representan el 28% de las emergencias atendidas, con 485 casos. Alta Verapaz es el departamento con más emergencias, con 487.

En Senahú, Alta Verapaz, las lluvias provocaron un deslizamiento que causó daños moderados a una vivienda. Personal de la Conred brinda recomendaciones a la familia afectada.

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En el mismo municipio, pero en la cooperativa Santa María San Marcos, una vivienda también fue afectada por un deslizamiento.

En el kilómetro 223 de la ruta departamental de Quetzaltenango número 3 se registró la caída de un árbol. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Colomba se hicieron cargo de la limpieza de la vía.

#AltaVerapaz Desbordamiento del río Canlún causa inundación en viviendas de aldea Canlún 1, Panzós, Alta Verapaz. Instituciones del Sistema CONRED realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. pic.twitter.com/MTUpAOuwZJ — CONRED (@ConredGuatemala) September 26, 2026

Una casa también resultó dañada por un deslizamiento en San Juan Ermita, Chiquimula.

La Conred informó sobre una inundación en el kilómetro 136 de la ruta CA-14, en San Jerónimo, Baja Verapaz, donde se mantiene el monitoreo.

En Chisec, Alta Verapaz, se registró una inundación que causó daños a viviendas. En Panzós, el desbordamiento del río Canlún derivó en inundaciones.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alertó que el río La Pasión, en Sayaxché, Petén, se encuentra por encima de su nivel de alerta, ya que su caudal es de 6.05 metros, mientras que la alerta se activa a los 3 metros.

#BajaVerapaz Se registra inundación en el Km 136 de la CA-14 jurisdicción de aldea Santa Barbara, San Jerónimo, Baja Verapaz. Se mantiene monitoreo en el área. pic.twitter.com/bVRu69iyMK — CONRED (@ConredGuatemala) September 26, 2026

En consecuencia, advierte a las poblaciones cercanas que eviten permanecer en las orillas o cruzarlo. Asimismo, recomienda a la Dirección General de Caminos y a la Unidad de Conservación Vial (Covial) tomar en cuenta las vías terrestres cercanas que pueden resultar afectadas.

El Insivumeh advierte que la gran inestabilidad y humedad en la atmósfera continuará favoreciendo los nublados con lloviznas o lluvias intermitentes durante la noche.

Además, se espera que los mayores acumulados de lluvia se presenten en el occidente, bocacosta, altiplano central y valles de oriente. No se descartan tormentas locales severas en sectores montañosos y volcánicos.

También se alerta sobre el descenso de un lahar en las barrancas El Jute y Las Lajas del volcán de Fuego, afluentes a los ríos Achiguate y Guacaleta, con probabilidad de aumentar debido a las lluvias persistentes.

#AltaVerapaz De acuerdo con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades realizada por la #COLRED en Cooperativa Santa María San Marcos, Senahú, Alta Verapaz, una vivienda es afectada por deslizamiento. Se coordina la respuesta a la emergencia. pic.twitter.com/OhVj3eecmb — CONRED (@ConredGuatemala) September 26, 2026

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