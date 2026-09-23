Guatemala registra 16 fallecidos y más de 1 mil 500 emergencias por la temporada de lluvias de 2026

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Guatemala registra 16 fallecidos y más de 1 mil 500 emergencias por la temporada de lluvias de 2026

La Conred brindó detalles de la cantidad de personas fallecidas y de los daños en infraestructura en Guatemala por las lluvias en el 2026.

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Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), durante la temporada de lluvias del 2026 en Guatemala se han registrado mil 572 emergencias y 16 personas fallecidas.

El informe compartido este miércoles 23 de septiembre detalla que durante las emergencias atendidas se han reportado 38 mil 446 familias afectadas y 10 mil 21 damnificadas.

Agrega que, por los incidentes derivados de las lluvias, 27 personas han resultado heridas, 16 han sido hospitalizadas y una está desaparecida.

Respecto de los daños materiales, reporta 324 viviendas con daño leve, 9 mil 489 con daño moderado y 208 con daño severo. Además, 356 casas están en riesgo.

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También se han visto afectados 425 tramos carreteros, 30 puentes y 27 edificios escolares.

De acuerdo con la información, Alta Verapaz es el departamento que más emergencias registra, con 450; le siguen Izabal, con 152, y Guatemala, con 127. En total, 195 mil 410 personas se han visto afectadas.

Emergencias por lluvias en las últimas horas

Según la Conred, en las últimas 24 horas se registraron 14 emergencias que afectaron a 124 personas:

  • Ocho emergencias en Guatemala
  • Dos en Chiquimula
  • Una en Sacatepéquez
  • Una en Sololá
  • Una en Alta Verapaz
  • Una en Petén
  • De las emergencias, cinco fueron inundaciones; cuatro, caídas de árboles; dos, derrumbes; una, un deslizamiento, y una, un socavamiento.

Para leer más: Clima en Guatemala: las lluvias continuarán en gran parte del territorio nacional este 23 de septiembre

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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