Clima en Guatemala: las lluvias continuarán en gran parte del territorio nacional este 23 de septiembre

Guatemala ha registrado lluvias en las últimas horas y el pronóstico del Insivumeh para este miércoles 23 de septiembre es que las precipitaciones continuarán en la mayor parte del territorio nacional.

Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, explicó que la inestabilidad en el Pacífico favorecería el ingreso de abundante humedad, por lo que para este día se espera un ambiente cálido y húmedo.

Culajay indicó que continuarán las lluvias en gran parte del territorio nacional. Estas podrían ser fuertes, por lo que recomendó a la población tener precaución.

Los mayores acumulados se esperan en la región central, occidente, la bocacosta y los valles de Oriente.

En cuanto a las temperaturas máximas, debido a la cobertura nubosa prevista, el termómetro podría marcar entre 30 °C y 32 °C en las regiones del norte, Caribe, los valles de Oriente, Pacífico y la bocacosta.

En la región central, las temperaturas oscilarían entre 24 °C y 26 °C, y en occidente, entre 20 °C y 23 °C.

El Insivumeh añadió que, debido a la inestabilidad en el Pacífico, mantiene la vigilancia meteorológica las 24 horas y compartirá cualquier actualización.

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