Lluvia, árboles derribados y vehículos averiados complican tránsito en la metrópoli este 23 de septiembre 

Autoridades de tránsito informan que este miércoles 23 de septiembre se registra tránsito lento en la metrópoli debido a las lluvias, árboles derribados y vehículos averiados.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital reporta árboles derribados debido a las constantes lluvias en sectores de las zonas 4 y 15.

Cuadrillas trabajan y hacen las coordinaciones necesarias para agilizar el retiro de las ramas y liberar las vías lo antes posible.

También pide a los automovilistas conducir con precaución y atender las indicaciones de los agentes ante las lluvias en la capital.

La PMT de Villa Canales alerta por tránsito lento en el km 10.5, en las cuestas de la avenida Hincapié, con dirección a la capital. También reporta complicaciones en el km 15 del tramo hacia Boca del Monte.

Añade que las complicaciones se deben a la lluvia, por lo que sugiere a los pilotos tomar en consideración esta información antes de salir de casa.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informa de complicaciones en ese municipio por vehículos averiados y la lluvia.

Indica que en la ruta entre el área de El Túnel y Bárcenas un camión quedó encunetado y el piloto dio positivo en la prueba de alcoholemia.

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Además, en la ruta entre Bárcenas y Milpas Altas hay tres vehículos de transporte pesado averiados, lo que complica el paso en ambos sentidos, sumado al asfalto mojado y la neblina.

En la calzada Raúl Aguilar Batres y 43 calle hay un tráiler averiado con dirección al norte.

También reporta acumulación de vehículos en la ruta al Pacífico, en el ingreso a la capital.

En Santa Catarina Pinula, la PMT informa de tránsito lento por la llovizna en distintos sectores.

En la carretera a El Salvador se registra fuerte congestionamiento desde el km 22.5 con dirección a la capital.

La comuna de la capital informa de un transporte de carga pesada con fallas mecánicas en el kilómetro 17 de la ruta al Atlántico, zona 18.

Se registra un carril habilitado para ingresar a la capital. En el lugar, un camión de volteo apoyó en la movilización del otro vehículo, pero cayó a la cuneta.

Según la comuna, ya se liberaron los carriles que ocupaba el transporte pesado y ahora se espera movilizar el camión de volteo para liberar por completo la vía.

Mientras que la PMT de San Juan Sacatepéquez reporta que la lluvia en sector de la Cuchilla de El Milagro y Lo de Bran provoca circulación lenta hacia la capital.

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