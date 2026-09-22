Lluvias causan derrumbes, inundaciones y caída de árboles en distintos puntos de Guatemala

Las lluvias registradas en distintos puntos de Guatemala han causado derrumbes, inundaciones, caída de árboles, accidentes y descenso de lahares, mientras las autoridades mantienen recomendaciones de prevención ante la inestabilidad del suelo, el aumento de los caudales y otros riesgos asociados con las precipitaciones.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que durante la época de lluvias del 2026 se han atendido mil 559 emergencias que han afectado a 195 mil 286 personas.

Valeria Urizar, vocera de la Conred, indicó que durante las últimas 24 horas se atendieron 15 emergencias: cuatro en El Progreso, tres en Quiché, dos en Sacatepéquez, dos en Jutiapa y una en Alta Verapaz, Jalapa, Zacapa e Izabal, respectivamente.

Los incidentes reportados incluyen desde obstáculos en carreteras hasta viviendas inundadas y caída de árboles, mientras que en el área del volcán de Fuego las lluvias provocaron el descenso de un lahar.

Derrumbe afecta tránsito en Mixco

Uno de los incidentes se registró en Lo de Bran, hacia Las Cuchillas, Mixco, donde ocurrió un derrumbe que afecta el tránsito.

Personal de la Municipalidad de Mixco coordinaba el retiro del material. Las autoridades recomendaron precaución a quienes transitan por el sector debido a que las lluvias mantienen inestable el suelo.

El incidente no dejó personas lesionadas.

Árbol cae sobre vehículo en la capital

Los Bomberos Voluntarios también atendieron la caída de un árbol sobre un automóvil tipo sedán en la Avenida Centroamérica y 22 calle, zona 1 de la capital.

Elementos de la Estación Central movilizaron una ambulancia y equipo especial de rescate.

Los socorristas evacuaron al piloto del vehículo, quien presentaba una crisis nerviosa. No se reportaron otras afecciones y el incidente dejó daños materiales.

Vivienda se inunda en la zona 12

Otra emergencia ocurrió en una vivienda de la zona 12 de la capital.

Los Bomberos Voluntarios informaron que recibieron varias llamadas en el número 122 para alertar de la inundación.

Personal de la 10a. Compañía acudió al lugar, evaluó la situación y dio recomendaciones a los ocupantes.

Según la información proporcionada, ninguna persona resultó afectada y se reportó acumulación de agua dentro de la vivienda.

Árbol bloquea ruta entre Chisec y Cobán

Las lluvias también causaron problemas para la circulación en la cuesta La Ventana, en la ruta entre Chisec y Cobán.

En ese punto no había paso vehicular debido a la caída de un árbol sobre cables de energía eléctrica.

Vehículo cae a barranco en Quiché

La Cruz Roja Guatemalteca informó de otro incidente en el caserío Patzojón, Quiché, donde un vehículo cayó a un barranco.

Socorristas de la Cruz Roja Guatemalteca y de los Bomberos Municipales Departamentales estabilizaron en el lugar a una persona que presentaba traumas leves.

Lluvias generan lahar en el volcán de Fuego

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre el descenso de un lahar en la barranca Seca o Santa Teresa y el río Mineral, afluentes del río Pantaleón.

Según el boletín vulcanológico especial BEFGO_070_2026, las lluvias en el área suroeste del complejo volcánico generaron el descenso del lahar.

El Insivumeh indicó que el fenómeno presentaba características débiles, aunque advirtió de la posibilidad de que aumentara debido a la persistencia de las lluvias en el área.

El lahar arrastra una mezcla de agua, material volcánico fino, ramas y troncos de árboles, además de bloques de roca de entre 30 centímetros y tres metros de diámetro.

El instituto advirtió de que, si las precipitaciones continúan, podrían generarse más lahares en esa y otras barrancas del volcán.

El Insivumeh mantiene vigilancia visual e instrumental de la actividad mediante observadores en el campo, estaciones sísmicas y de infrasonido, cámaras web e imágenes satelitales.

Advierten del peligro de cruzar los cauces

Ante el descenso del lahar, el Insivumeh recomendó a la Secretaría Ejecutiva de la Conred y a la Municipalidad de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, coordinar los protocolos de respuesta en las comunidades cercanas a los cauces.

También recomendó advertir a los vecinos del peligro de acercarse o intentar cruzar los cauces durante el descenso del lahar.

A la Dirección General de Caminos y a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) les recomendó monitorear posibles daños o interrupciones del tránsito en las rutas RD-CHM-12 y RD-ESC-12, así como en los puentes de la CA-2 Occidente y la RD-ESC-5 sobre el río Pantaleón.

Conred pide mantener medidas de prevención

Ante las condiciones de lluvia, la Conred recomendó a la población evitar cruzar ríos crecidos y calles inundadas.

También aconsejó poner en práctica el principio de autoevacuación cuando sea necesario, activar el plan familiar de respuesta, conocer los planes locales de respuesta y mantener preparada la mochila de las 72 horas.

La institución recordó que cualquier emergencia puede reportarse al 119.

Estos son los números proporcionados para reportar emergencias:

Bomberos Voluntarios: 122

Bomberos Municipales: 123

Bomberos Municipales Departamentales: 1554

Cruz Roja Guatemalteca: 125

Policía Nacional Civil: 110 y 120

Provial: 1520

Conred: 119

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Derrumbe en Lo de Bran hacia las cuchillas, se coordina personal de #MuniMixco para el pronto retiro de este. #TránsitoMixco pic.twitter.com/RAU4WHUbD6 — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 23, 2026

BOLETÍN VULCANOLÓGICO ESPECIAL

BEFGO 070 2026

VOLCÁN DE FUEGO

Guatemala, 22 de septiembre de 2026, 18:47 horas (Hora Local)



LAHAR EN BARRANCAS SECA O SANTA TERESA Y RÍO MINERAL, AFLUENTES AL RÍO PANTALEÓN pic.twitter.com/qzKHsE1Qgu — INSIVUMEH (@insivumehgt) September 23, 2026