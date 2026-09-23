MEM analiza si es necesario declarar emergencia en el sistema de electricidad ante déficit de lluvia

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) analiza con el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) una eventual declaración de emergencia para el sistema eléctrico nacional ante el déficit de lluvia durante la actual época de invierno, lo cual ha provocado una baja en la generación hidroeléctrica, informó el ministro Erwin Barrios.

La declaratoria de una situación de emergencia del Sistema Nacional Interconectado (SNI) permitirá generar electricidad con todos los recursos disponibles de la manera más eficiente posible para atender la demanda de energía ante la disminución de la generación hidroeléctrica, explicó el funcionario.

Barrios indicó que este ha sido un mal año para las hidroeléctricas, ya que «prácticamente se juntaron los dos veranos», debido a la sequía o déficit de lluvia que se experimenta durante el actual invierno.

Sin embargo, el ministro agregó que está pendiente de la respuesta que solicitaron al AMM, ente operador del sistema eléctrico, para decidir si se declara o no la emergencia, “dependiendo de las condiciones que ellos observen en el mercado”. Espera contar con esa respuesta esta semana para tomar la decisión.

Barrios indicó que el AMM les trasladó la semana pasada una carta con el análisis de las circunstancias críticas del país, pero decidieron consultarle si realmente existe una situación crítica que amerite la declaración de emergencia y, de ser así, que les informe cuál es el momento oportuno para hacerlo. Con base en esa información se tomará la decisión.

“El Administrador del Mercado Mayorista ya nos mandó una nota al ministerio, como una especie de alerta naranja, indicando que podríamos entrar en una situación crítica y que debería eventualmente declararse un estado de emergencia”, mencionó el funcionario en declaraciones.

Respecto de la declaración de emergencia, Barrios indicó que esta facilita la toma de decisiones en el mercado para garantizar el suministro. «Básicamente es que se puedan disponer de los recursos para evitar el racionamiento en caso de que así lo observara el mercado». La emergencia facilita la incorporación de generadores, eventualmente más caros por el tipo de recurso que utilizan, pero que permiten atender la demanda durante este tipo de dificultades. Es decir, ayuda a asegurar que esos costos puedan ser reconocidos, añadió.

Barrios amplió que, mediante un oficio fechado el 7 de septiembre, el AMM les envió el informe de condiciones de operación 2026-2030, enfocado en los escenarios previsibles por el fenómeno del Niño, en el cual analiza el abastecimiento de la demanda este año con los recursos disponibles en el país.

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Además, el informe menciona un alto crecimiento del consumo de energía eléctrica y que, debido a ese incremento y al efecto del fenómeno del Niño, la disponibilidad de recursos para la generación eléctrica local podría no ser suficiente para satisfacer la demanda. Aunque agrega el informe que se prevé la entrada en operación de nuevos proyectos de generación por alrededor de 250 MW en lo que resta del 2026, lo cual puede fortalecer la garantía del suministro de energía eléctrica, pero que de no entrar en operación, podría verse comprometida la capacidad de generación para cubrir la demanda, indicó el ministro al citar el informe.

Sin embargo, el MEM solicitó al AMM un informe técnico, cuantitativo y actualizado sobre el estado operativo actual y las proyecciones de funcionamiento del parque de generación eléctrica del país, considerando la disponibilidad de recursos energéticos, la capacidad operativa de las centrales de generación y las condiciones previstas para el SNI.

También le requirió que informe de manera precisa las repercusiones negativas del fenómeno del Niño sobre la generación hidroeléctrica y el incremento de la demanda, para establecer si existen circunstancias de riesgo para el Sistema Nacional Interconectado. Además, que identifique oportunamente los indicadores técnicos y las condiciones operativas con base en información verificable, análisis prospectivos y criterios de seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico nacional, para facilitar la toma de decisiones.

El @MEMguatemala recibió un informe del Administrador del Mercado Mayorista, ente que opera el sistema de electricidad, acerca de la situación crítica ante el déficit de lluvia. Barrios dijo que consultaron al AMM si amerita actualmente declarar emergencia @prensa_libre Foto: MEM pic.twitter.com/63RZcrzx2H — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) September 22, 2026

Reportan baja generación hidroeléctrica

Por aparte, Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Asociación de Generación de Energía Renovable (Ager), indicó que durante lo que va del 2026 la generación hidroeléctrica ha disminuido, en promedio, más de 25% respecto de lo que se había proyectado generar, aunque en algunas regiones el impacto ha sido mayor, ya que algunos asociados han reportado que generan menos del 50% de su proyección inicial.

Perdomo dijo que ahora se espera, según los informes climáticos divulgados, que continúen las lluvias durante el resto de septiembre y octubre, pero también señala que con el periodo tan prolongado de verano que se ha tenido, la tierra no podrá absorber gran parte del agua que caiga y esta probablemente escurrirá, lo que afectará el próximo año.

Insistió en que es necesario continuar hacia una transición energética, ya que en situaciones como la actual casi el 50% de la energía se genera a partir de combustibles fósiles, lo cual agrava el problema a futuro.

Independientemente del déficit de lluvia actual, Guatemala podría comenzar a enfrentar momentos puntuales de escasez de energía a partir del 2027 si el crecimiento de la demanda eléctrica no es acompañado por nuevas plantas de generación, según proyecciones de la Ager. La entidad también indicó, durante la Rueda de Negocios Ager 2026, que el país necesitaría incorporar 4,312 MW de nueva capacidad hacia el 2040.

El embalse de Chixoy como un respaldo

Según el ministro, la matriz energética actual ha permitido combinar distintas tecnologías, con lo cual se ha cubierto la demanda.

Ha sido necesario recurrir a la generación térmica (diésel, búnker y carbón), pero también se aprovechan otros recursos, como la energía solar. Además, en noviembre, con el inicio de la zafra azucarera, el bagazo de caña comienza a aportar generación mediante biomasa, la cual cubre los meses en que, en un año normal, disminuye la producción hidroeléctrica. Sin embargo, según Barrios, no es suficiente cuando surge una crisis como la actual.

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Otra medida adoptada es la administración prudente del embalse de la hidroeléctrica Chixoy para garantizar que sirva como respaldo del suministro eléctrico.

Según datos del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), al 9 de septiembre del 2026 la cota del embalse de la hidroeléctrica Chixoy era de 776.05 metros sobre el nivel del mar (msnm), mientras que en la misma fecha del 2025 fue de 779.64 msnm, una diferencia negativa de 3.59 metros.

Con relación con un invierno normal, la cota durante la primera quincena de septiembre oscila entre 785 y 790 metros sobre el nivel del mar.

Para la operación del embalse, la cota máxima es de 803.05 metros y la mínima de 772.00 metros sobre el nivel del mar.

La disminución de la cota se debe a los impactos ocasionados por el déficit de lluvia en el territorio nacional, principalmente en la cuenca hidrográfica del río Chixoy, donde el déficit de caudal fue del 80% durante agosto y del 90% al 9 de septiembre, según la entidad.

Con respecto a lo planificado para el 2026, la generación se ha reducido en 20%, y comparado con un año de invierno normal la merma en la generación es de alrededor del 15%, agregó el Inde.

Precios

Consultado sobre si aumentarán las tarifas de energía para los usuarios, el ministro indicó que la ley que regula el mercado eléctrico obliga a las distribuidoras a suscribir contratos de largo plazo, por ejemplo de 15 años, con el propósito de mantener estable la tarifa para los usuarios regulados. Agregó que esta se revisa cada cinco años mediante un estudio del valor agregado de distribución.

El ministro explicó que las variaciones del mercado pueden impactar en los ajustes trimestrales, pero que la tarifa se ha mantenido estable durante varios años y esperan que el efecto de las actuales condiciones de baja generación hidroeléctrica se traslade poco o nada al usuario, dependiendo de cuál sea realmente la situación del mercado.