Vaguada monzónica y onda tropical generan intensas lluvias en Guatemala

Después de varias semanas en las que el calor y los períodos sin lluvia marcaron el tiempo en Guatemala, el panorama cambió. Durante las últimas 48 horas las precipitaciones han vuelto con fuerza y, en algunos sectores, las lluvias se ha prolongado durante horas.

Estas condiciones continuarán durante el resto de la semana, según las previsiones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), debido a la interacción simultánea de distintos sistemas meteorológicos, entre ellos la vaguada monzónica, ondas del este y sistemas de baja presión.

De acuerdo con Ana Pérez, del Departamento de Meteorología del Insivumeh, las condiciones lluviosas de esta semana estarán asociadas a varios fenómenos.

“Las lluvias para esta semana estarán asociadas a sistemas de baja presión, el paso de ondas del este y el posible acercamiento de la vaguada monzónica”, explicó Pérez.

Sin embargo, el observatorio Clima y Territorio de la Universidad Rafael Landívar ha señalado que las lluvias no serán permanentes y que en el próximo trimestre, de octubre a diciembre, la sequía será crítica por efectos del fenómeno de El Niño.

¿Qué es la vaguada monzónica?

La vaguada es una zona alargada de baja presión en la atmósfera aque se forma en regiones tropicales y está asociada con abundante humedad y movimiento ascendente del aire.

Estas condiciones favorecen la formación de nubes y tormentas y pueden contribuir al incremento de las lluvias.

A eso se suma el paso de ondas del este, perturbaciones atmosféricas que se desplazan de este a oeste y que pueden favorecer períodos de mayor inestabilidad y precipitación.

Durante 2026, 41 ondas del este han transitado sobre Guatemala, y el Insivumeh prevé que algunas puedan continuar presentándose durante septiembre.

Varios sistemas al mismo tiempo

La combinación de estos fenómenos explica por qué las lluvias pueden mantenerse durante varios días y variar de intensidad entre regiones.

Pérez señaló que, por el momento, no se prevé el acercamiento o desarrollo de un ciclón tropical que pueda afectar las condiciones del país.

En la región también se mantiene activo el huracán Polo, que alcanzó categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a 250 kilómetros por hora. Sin embargo, según el Insivumeh, Polo no está afectando las condiciones meteorológicas de Guatemala y se encuentra a más de 800 kilómetros del país.

Emergencias

Los efectos ya se hicieron sentir este miércoles 23 de septiembre. En la ciudad de Guatemala, las lluvias de las primeras horas complicaron el tránsito vehicular y se reportaron caídas de árboles y vehículos averiados.

En Mixco, la Municipalidad informó sobre dos socavones en la avenida Pablo VI, zona 7, que obligaron al cierre de la vía. Las imágenes difundidas por la comuna muestran daños en el asfalto y en una tubería que atraviesa el tramo.

Medios locales reportaron además que un camión cisterna cayó en uno de los hundimientos. Espinoza confirmó que los dos socavones se encuentran frente a la casa 35 y frente a la casa 17.

Mynor Espinoza, vocero municipal, explicó que una de las dos tuberías es de aluminio y tiene más de 35 años. Aunque ha recibido mantenimiento, con el tiempo se habrían producido filtraciones que provocaron los daños.

Como rutas alternas se recomienda utilizar el bulevar de Belén y el bulevar de La Brigada. Todavía no hay una fecha definida para reabrir el paso.

¿Qué riesgos aumentan con tanta lluvia?

La persistencia de las precipitaciones puede aumentar la saturación de los suelos y favorecer crecidas de ríos, inundaciones, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Por ello, el Insivumeh recomienda mantener vigilancia durante los períodos de lluvia y atender las indicaciones de las autoridades.

El contexto de la temporada también muestra la magnitud de las afectaciones. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) contabiliza 1 mil 572 emergencias asociadas a las lluvias durante la actual temporada.

Entre los eventos reportados se encuentran inundaciones, caída de árboles, daños a cultivos, afectaciones provocadas por fuertes vientos, deslizamientos y socavamientos.

En total, 195 mil 410 personas han resultado afectadas y más de 22 mil han sido evacuadas. Además, se contabilizan 16 personas fallecidas y una desaparecida.

Ante la continuidad de las lluvias, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en áreas cercanas a ríos, laderas, barrancos y volcanes.

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