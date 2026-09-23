¿El más fuerte jamás visto? Así avanza el huracán Polo en México tras debilitarse a categoría 4

El Servicio Meteorológico Nacional de México informó sobre la situación del huracán Polo, el cual se debilitó hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el SMN y otras entidades como el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Polo presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

Ambas entidades señalan que Polo podría generar intensas lluvias y vientos fuertes en zonas desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

A pesar de los riesgos de lluvias y vientos, las autoridades no prevén que Polo llegue a tocar tierra en las próximas horas.

Sin embargo, la amplia circulación de Polo provocará en las próximas horas lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Jalisco, Colima y zonas de Michoacán y Guerrero; además de precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Oaxaca.

🌀‼️COLLISION COURSE?: Powerful Hurricane Polo and Hurricane Odalys appear to be on a collision course, but a dramatic atmospheric showdown seems unlikely. Official forecasts show Odalys rapidly weakening as it approaches Polo's massive circulation, unraveling before the two… pic.twitter.com/3jV90iVL16 — FOX Weather (@foxweather) September 23, 2026

También se esperan rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero; de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Oaxaca, aunque se prevé que en esta última entidad las rachas irán disminuyendo en el transcurso del día.

¿El más fuerte jamás visto?

A pesar de que se ha debilitado con el paso de los días, el huracán Polo ha sido considerado como uno de los más fuertes jamás vistos, principalmente por lo rápido que alcanzó la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson.

⚠️ #Polo ahora como #Huracán de categoría 4 ⚠️



▪️ A 300 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 540 km al sureste de Manzanillo, #Colima.

▪️ #Lluvias puntuales intensas en #Jalisco (sur), #Colima, #Michoacán (oeste y costa) y #Guerrero (costa y oeste); puntuales muy fuertes en… pic.twitter.com/KG0UHzjkI6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026

De acuerdo con Univisión, el crecimiento del huracán Polo fue relativamente rápido, ya que ocurrió en menos de 24 horas. Durante el 21 de septiembre al mediodía, Polo estaba en categoría 1, con vientos de 130 km/h.

Sin embargo, en la madrugada del 22 de septiembre ya había alcanzado la categoría 5, un hecho que el propio NHC calificó como bastante remarcable.

El motivo por el cual el huracán Polo se intensificó tan rápido no está del todo claro, pero algunos expertos señalan que el fenómeno de "El Niño" habría influido en la tormenta.

Univisión cita a Philip Klotzbach, científico investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado, quien señala que "El Niño" ha causado en el Pacífico un aumento de la temperatura del agua y patrones de viento que han servido de "combustible" para el crecimiento del huracán.

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