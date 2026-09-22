Amenazas de lluvias intensas: así avanza el huracán Polo en México, que llegó a categoría 5

Las autoridades climatológicas de Estados Unidos y México han vigilado la trayectoria del huracán Polo, el cual se convirtió en un caso curioso, ya que alcanzó rápidamente, en la madrugada del 21 de septiembre, la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con el reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 09:00 horas, hora local (15:00 GMT), el centro del ciclón se localizaba sobre el océano Pacífico, a unos 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Polo actualmente presenta vientos máximos de hasta 270 kilómetros por hora, así como rachas de hasta 325 km/h, con dirección hacia el norte.

El fenómeno alcanzó la máxima categoría después de intensificarse aceleradamente durante las últimas horas. Al mediodía del lunes todavía era un huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

Respecto a las áreas potencialmente afectadas por el huracán, el SMN indicó que México y EE. UU. mantienen una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

La amplia circulación de Polo provocará en las próximas horas lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Colima y zonas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur, suroeste y costa de Jalisco.

Aunque hasta el momento, no se prevé que el #Huracán #Polo ingrese a tierra, su cercanía a la costa representa un riesgo por 🌊 #Oleaje elevado: De 5 a 6 m en costas de #Michoacán y #Guerrero; de 2 a 3 m en costas de #Colima y #Oaxaca; de 1.5 a 2.5 m en la costa de #Jalisco:



❌… pic.twitter.com/COi2n5WOR2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

También se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora en las costas de Michoacán y Guerrero, y de hasta 60 kilómetros por hora en Jalisco y Colima.

El huracán generará además oleaje de entre cinco y seis metros en las costas de Michoacán y Guerrero; de dos a tres metros en Colima y Oaxaca, y de hasta 2,5 metros en Jalisco.

Las autoridades advirtieron de que las precipitaciones asociadas al ciclón podrían provocar deslave, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos del SMN y las recomendaciones de Protección Civil.

⚠️ #Polo se ha intensificado a un #Huracán de categoría 5 ⚠️



▪️ Se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

◾️ #Lluvias puntuales intensas en #Colima, #Michoacán (oeste y costa), #Guerrero (este, costa y oeste) y… pic.twitter.com/9nphBLBi6g — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

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