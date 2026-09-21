Lluvias en Guatemala: Insivumeh pronostica posibles tormentas locales severas esta semana

Del lunes 21 al viernes 25 de septiembre, el Insivumeh pronostica lluvias en Guatemala y también informó cuáles serán las temperaturas máximas por región.

En el territorio nacional se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y por la noche, así como ambiente cálido y húmedo durante el día.

También se prevén lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche en el territorio nacional.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian con condiciones locales por la entrada de humedad de ambos litorales y las altas temperaturas, así como con la inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de ondas del este.

Según el Insivumeh, existen condiciones favorables para que se registren tormentas locales severas.

Debido a las precipitaciones que se pronostican para esta semana, el Insivumeh no descarta posibles crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

En la capital, las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 28 °C, mientras que en el altiplano central y occidental estarán entre 25.0 °C y 28.0 °C. En estos lugares habrá posibilidad de lluvias con actividad eléctrica.

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En las regiones del Pacífico, el termómetro podría marcar entre 34 °C y 36 °C, mientras que en la región del Motagua y los valles de Oriente podría alcanzar entre 37 °C y 39 °C. En estas regiones hay posibilidad de lluvias con actividad eléctrica.

En Petén, Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte también hay posibilidad de lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre 28 °C y 35 °C.

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