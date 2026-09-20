Lluvia de las últimas horas causa estragos y condiciones climáticas prevalecerán

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Lluvia de las últimas horas causa estragos y condiciones climáticas prevalecerán

Al menos 10 emergencias se reportaron por el temporal de las últimas horas en el territorio guatemalteco, reporta la Conred.

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La caída de árboles fue de las emergencias más atendidas, informó la Conred. (Foto: Conred)

La caída de árboles fue de las emergencias más atendidas, informó la Conred. (Foto: Conred)

El Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las lluvias de las últimas horas dejaron varias emergencias, mientras que el Insivumeh indicó que estas condiciones prevalecerán este domingo 20 de septiembre.

De acuerdo con la información, la época de lluvia ha dejado al menos mil 553 emergencias reportadas en el país.

Y en las últimas 24 horas se registraron al menos 10 emergencias que dejaron a casi mil personas afectadas.

De estas emergencias, cuatro fueron atendidas en Izabal, dos en Guatemala y una en Alta Verapaz, Sacatepéquez y Huehuetenango.

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Respecto del tipo de emergencia, la Conred estableció que al menos cinco fueron por inundaciones, cuatro por caída de árboles y una por flujo de lodo.

Las fuertes lluvias de este sábado sorprendieron a muchos guatemaltecos, aunque las autoridades climáticas ya las habían advertido.

En varias zonas de la capital se reportaron ayer contratiempos y accidentes viales debido a las fuertes lluvias.

Onda del este

Ayer, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) informó que monitoreaba el ingreso de una onda del este que podría afectar al país.

Este domingo 20 de septiembre, el Insivumeh volvió a advertir en uno de sus boletines de que la onda número 40 "promoverá nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica en todo el país".

Agregó que las zonas con mayores acumulados son la bocacosta, occidente, valles de oriente y el altiplano central.

Enfatizó que estas condiciones podrían presentarse especialmente por la tarde y noche.

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Las tormentas severas podrían presentarse principalmente en regiones montañosas o volcánicas.

"Se recomienda tomar las precauciones necesarias antes las lluvias previstas, ya que pueden provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones y lahares", así como daños en la red vial del país, enfatizó el Insivumeh.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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