Contaminación en río Las Vacas: identifican empresa por coloración rojiza y suspenden sus operaciones

La investigación por la coloración rojiza observada en el río Las Vacas tuvo un nuevo avance este viernes 18 de septiembre. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante una inspección identificó drenajes aledaños a la empresa ZOOMSA, S. A., en la zona 5, con una coloración coincidente con la reportada en el afluente.

Tras las diligencias, el Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Guatemala dispuso la suspensión de las operaciones de la empresa. El MARN trabaja con esa dependencia, la Empresa Municipal de Agua (Empagua) y el Ministerio Público (MP) para establecer el origen de la sustancia.

¿Qué encontraron cerca de ZOOMSA?

Según el comunicado del MARN, durante la inspección se estableció que los drenajes aledaños a ZOOMSA presentaban una coloración similar a la observada en el río Las Vacas.

Las autoridades también obtuvieron una muestra del drenaje que conecta con el alcantarillado municipal, que será sometida a análisis.

El MARN no atribuyó a la empresa la responsabilidad por la coloración del río ni ha determinado todavía qué sustancia fue localizada. Tampoco ha informado de una multa o sanción ambiental definitiva contra ZOOMSA; la medida confirmada hasta ahora es la suspensión de sus operaciones ordenada por el Juzgado Municipal.

“No se tolerarán hechos que atenten contra el ambiente y los recursos naturales del país”, señaló el MARN.

¿Cuándo comenzó la investigación?

La coloración rojiza fue reportada el 14 de septiembre en sectores del río Las Vacas cercanos al puente Belice, entre la zona 6 y la calzada La Paz, y en áreas próximas al parque ecológico La Asunción, en la zona 5.

En las primeras inspecciones, efectuadas con apoyo de autoridades municipales y policiales, se encontraron líquidos de coloración similar en drenajes de las zonas 5, 6, 16 y 18 que descargan hacia un tributario del río.

El ministro de Ambiente, Edwin Castellanos, planteó entonces como hipótesis que una empresa o entidad podría haber vertido un colorante en el sistema de drenajes, pero advirtió que eran necesarios los análisis para determinar el origen y la naturaleza de la sustancia.

MP investiga posible contaminación

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del MP también abrió de oficio una investigación para establecer qué provocó la alteración del agua y determinar posibles responsabilidades.

La Fiscalía efectuó una inspección ocular y solicitó al MARN información sobre las muestras tomadas y las diligencias desarrolladas.

El caso ocurre, además, en un afluente con antecedentes de contaminación. Un estudio divulgado en junio del 2026 detectó contaminación fecal, además de sólidos suspendidos y concentraciones elevadas de nitrógeno y fósforo en un punto del río Las Vacas. Esos resultados no han sido vinculados con la actual coloración rosada.

El río Las Vacas forma parte de la cuenca del Motagua y desemboca en ese afluente, por lo que los residuos que no son retenidos pueden continuar corriente abajo hacia el Caribe.

El MARN informó que continuará las diligencias conforme a la legislación ambiental mientras se esperan los análisis que permitan establecer qué sustancia fue encontrada, su procedencia y las responsabilidades que puedan corresponder

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