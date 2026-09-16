MP inicia investigación de oficio por coloración rojiza en el río Las Vacas

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MP inicia investigación de oficio por coloración rojiza en el río Las Vacas

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente investiga el cambio de coloración del agua en el río Las Vacas.

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CONTAMINACIÓN RÍO LAS VACAS. 16-9-26

Imagen muestra la coloración rojiza observada en el río Las Vacas. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)  

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 16 de septiembre que comenzó de oficio una investigación por la coloración rojiza observada en el río Las Vacas.

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente busca establecer el origen de la sustancia y determinar si existe alguna responsabilidad por posible contaminación.

La Fiscalía indicó a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que desarrolla las diligencias por el cambio de coloración del afluente en sectores cercanos al puente Belice.

Las diligencias comenzaron durante la jornada del martes 15 de septiembre, con el objetivo de determinar qué provocó el cambio de coloración del agua, el origen de la sustancia y si existe algún posible daño ambiental.

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El MP confirmó que hasta ahora no ha recibido denuncias relacionadas con este caso.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales también investiga el caso e informó que efectuará inspecciones y análisis técnicos para determinar la naturaleza de la sustancia y su posible procedencia.

Para leer más: ¿Por qué el río Las Vacas se tornó rojo? Esto investiga el MARN

Ninguna de las instituciones ha confirmado públicamente qué sustancia provocó la coloración rojiza, de dónde provino o si representa un riesgo para la población o el ambiente, pues la investigación continúa.

El MP busca determinar qué ocurrió y, a partir de los resultados de las diligencias, si existen responsabilidades por posibles hechos que afecten al ambiente.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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