MARN detalla inspecciones en drenajes de la ciudad por caso de coloración del río Las Vacas

Luego de que en redes sociales se publicaran denunciar de que el río Las Vacas presentaba una coloración rojiza, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha emitido comunicados donde indica las acciones que ha llevado a cabo.

La última, publicada en la noche de este miércoles 15 de septiembre, detalla las inspecciones que las autoridades ambientales han hecho en drenajes y alcantarillados ubicados en diversos puntos de la ciudad capital.

En el comunicado, el MARN explica que las inspecciones se llevaron a cabo en colaboración con la Municipalidad de Guatemala y la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil.

Los puntos donde se movilizaron las autoridades fueron en drenajes y sistemas de alcantarillado en distintos puntos de las zonas 5, 6, 16 y 18.

"Durante la inspección se detectaron líquidos de la misma coloración en algunos drenajes que vierten sus aguas en un tributario del río Las Vacas", detalló el MARN.

La entidad agregó que obtuvo una muestra de la sustancia, la cual fue llevada a un laboratorio para determinar su naturaleza y origen.

🚨 El MARN informa sobre las inspecciones realizadas hoy en seguimiento a la fuerte coloración rosada detectada en el río Las Vacas, para determinar el origen de la sustancia y las responsabilidades correspondientes. pic.twitter.com/ZU9UoSIMbV — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 🌳 (@marnguate) September 16, 2026

El MARN reiteró que las inspecciones continuarán hasta que se logre identificar la fuente que provoca la contaminación del río.

"El MARN mantendrá las acciones de verificación, la toma de muestras y los recorridos necesarios para esclarecer lo ocurrido, y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación vigente", finaliza el escrito del ministerio.

Junto a la información, el MARN publicó una serie de videos donde se observan los trabajos de inspección en uno de los drenajes de la ciudad.

En uno de los videos se observa cómo el agua también presenta una coloración rojiza similar a la observada en el río Las Vacas.

Hipótesis

Aun cuando no se ha determinado el origen de la sustancia que ha provocado la coloración del río, el MARN ha manejado varias hipótesis.

Una de ellas, de acuerdo con el ministro de Ambiente, Edwin Castellanos, es que alguna empresa o entidad habría vertido un colorante en el drenaje municipal.

Castellanos afirmó que las autoridades trabajarán en colaboración con la Empresa Municipal de Agua (Empagua) para estudiar la red de drenajes y determinar el origen de la sustancia.

El ministro reiteró que se trata de una hipótesis y que se necesita más investigación para poder determinar las causas de esta situación.

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