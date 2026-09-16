Río Las Vacas sigue sin respuestas sobre el origen de la coloración rojiza; Ministerio de Ambiente mantiene análisis

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) aún no establece qué sustancia provocó la coloración rojiza observada en el río Las Vacas ni tiene una fecha definida para concluir los análisis.

Ante la consulta sobre cuándo se conocerán los resultados y si el agua podría contener algún componente dañino, la cartera indicó que los estudios continúan y que “sería prematuro establecer un plazo específico para contar con los resultados”.

“Las instituciones involucradas están desarrollando las acciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias y de acuerdo con sus procedimientos técnicos. Una vez se cuente con resultados oficiales y debidamente validados, estos serán comunicados oportunamente”, respondió el Marn.

La alteración del agua fue reportada el lunes 14 de septiembre, principalmente bajo el puente Belice, entre la zona 6 y la calzada La Paz, y en sectores cercanos al parque ecológico La Asunción, en la zona 5.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron el cauce con una intensa tonalidad rojiza.

El ministro de Ambiente, Edwin Castellanos, señaló en entrevista que el río Las Vacas “históricamente ha sido muy contaminado”, entre otros factores por las aguas residuales de buena parte de la Ciudad de Guatemala. “En muchos de los tramos del río Las Vacas es un río de agua muy oscura”, explicó.

“Todavía nos falta determinar a ciencia cierta de dónde vino la contaminación y qué tipo de contaminante es el que se agregó al río”, agregó.

El Marn informó inicialmente que haría inspecciones y análisis para determinar la naturaleza y procedencia de la sustancia.

Durante esas inspecciones se localizaron líquidos con una coloración similar en drenajes de las zonas 5, 6, 16 y 18, que descargan hacia un tributario del río Las Vacas. Una muestra fue recolectada y enviada a un laboratorio para determinar su naturaleza y posible origen.

Exigen determinar el origen

Mientras los resultados siguen pendientes, aumentó la presión para determinar el origen de la coloración después de que las imágenes se viralizaran.

La Alianza Cuenca del Motagua cuestionó que todavía se desconozcan la sustancia que provocó el cambio de color, su origen y el posible impacto ambiental.

La organización señaló que el río Las Vacas forma parte de la cuenca que desemboca en el río Motagua y advirtió de que una eventual contaminación puede trasladarse aguas abajo.

El Ministerio Público también intervino en el caso. La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente informó este miércoles que abrió de oficio una investigación para establecer el origen de la sustancia y determinar si existe responsabilidad por posible contaminación.

Una problemática que no es nueva

En agosto del 2009, el MARN efectuó un muestreo del río en el sector de Santa Cruz Chinautla, después de denuncias de vecinos por el vertido de basura y aguas negras en el afluente.

Vecinos también señalaban entonces problemas asociados con la acumulación de basura y la extracción de arena en el cauce.

Más recientemente, en junio del 2026,el Marn canceló la licencia ambiental de la Arenera La Primavera, en Chinautla, y le impuso una multa de Q266 mil 820.33 por incumplimientos de los compromisos establecidos en su licencia.

Según el Ministerio, la actividad extractiva generó impactos ambientales que representaban riesgos para los ecosistemas, la calidad del agua, la vida acuática y las riberas del río Las Vacas, además de afectar la funcionalidad ecológica de la cuenca.

Ese caso constituye uno de los antecedentes recientes de una sanción administrativa relacionada con actividades que afectan el entorno del río Las Vacas. Sin embargo, hasta ahora la cartera no ha vinculado a la Arenera La Primavera con la coloración observada ahora en septiembre.

Según el ministro de Ambiente, hay un proyecto que contempla un préstamo de US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir una planta de tratamiento de aguas servidas que atendería las aguas residuales de la zona norte de la Ciudad de Guatemala.

Según el ministro, el préstamo ya está listo, pero todavía debe ser aprobado por el Congreso.

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Con información de la periodista Andrea Domínguez.