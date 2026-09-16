Video revela cómo fue el accidente vial entre el hijo de un magistrado y el músico Hugo Girón

La noche del 3 de septiembre del 2026, en la Sexta Avenida y 8a. calle de la zona 9 de la capital, ocurrió un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados la motocicleta que conducía Héctor Hugo Girón Barrientos, un automóvil rojo manejado por Roberto Vidal Pérez Tamatzín y una camioneta agrícola conducida por Pablo Andrés Zaldaña Rendón.

La camioneta agrícola pertenece al Organismo Judicial (OJ) y está asignada al magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo, padre de Pablo Andrés Zaldaña Rendón.

El músico Girón Barrientos fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde murió.

La familia de la víctima señaló, mediante redes sociales y entrevistas posteriores al incidente, que este habría ocurrido porque el vehículo agrícola participaba en carreras ilegales. Además, denunció que la familia del magistrado del OJ había intentado pagarle Q25 mil como compensación por la muerte, pero optó por continuar con la denuncia del caso y el proceso judicial.

Descarta carreras ilegales

Gerardo Alfonso Zaldaña Acevedo, tío de Pablo Andrés Zaldaña Rendón, uno de los conductores involucrados en el accidente de tránsito, descartó que el hecho haya ocurrido durante carreras clandestinas y reconoció la posibilidad de que su sobrino se haya pasado el semáforo mientras conducía una camioneta blindada del OJ.

Girón Barrientos, de 64 años, sufrió múltiples golpes y fue trasladado por los Bomberos Municipales al Hospital General San Juan de Dios, donde murió. El acta de defunción y el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establecieron como causa de muerte politraumatismo.

Los conductores de los dos vehículos, Pablo Andrés Zaldaña Rendón y Roberto Vidal Pérez Tamatzín, fueron aprehendidos la misma noche y trasladados a la Torre de Tribunales por homicidio culposo. Posteriormente, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Paz Penal les otorgó arresto domiciliario y programó la audiencia de primera declaración para el 17 de febrero del 2027.

“Se pasa el semáforo”, señala el tío del sindicado

Zaldaña Acevedo explicó en entrevista con Prensa Libre que la noche del accidente su sobrino se dirigía a recoger a su padre, quien participaba en una actividad del OJ en la zona 10.

Según su relato, el magistrado había pedido a su hijo que lo llevara y recogiera debido a las dificultades de estacionamiento en el lugar de la actividad.

Antes de dirigirse a recoger a su padre, Pablo Andrés Zaldaña Rendón había asistido a la universidad, en la zona 16, y desde allí se dirigía hacia la zona 10, afirmó su tío.

Agregó que el peso y el blindaje de la camioneta pudieron influir en el accidente.

“Estos vehículos tienen cierto peso y blindaje, por la inexperiencia del muchacho, pues frena, activa su freno, pero se pasa el semáforo y lamentablemente colisiona”, comentó.

De acuerdo con Zaldaña Acevedo, su sobrino circulaba por la Sexta Avenida de la zona 9, mientras que el automóvil rojo y la motocicleta se desplazaban por la 8a. calle.

El abogado asegura que el video del accidente con el que cuentan, según su interpretación, permite descartar que los involucrados participaran en carreras clandestinas.

“Eso descarta totalmente las carreras clandestinas”, afirmó Zaldaña Acevedo, quien agregó que el video fue obtenido de un establecimiento cercano y que el MP continúa recabando información para determinar las responsabilidades.

Un reporte de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC), entregado una semana después del percance vial, únicamente establece que, por causas que aún se investigan, los vehículos colisionaron con la motocicleta de Girón Barrientos.

Así fue el accidente en el que murió el músico Héctor Hugo Girón Barrientos. Familia de Pablo Andrés Zaldaña Rendón, uno de los sindicados, niega que participara en carreras clandestinas y señala que el joven se habría pasado el semáforo en rojo. Más 👇https://t.co/AmaQtcMsih pic.twitter.com/lu1l8PVHUR — Rubén Lacan (@rubenlacan_PL) September 16, 2026

Camioneta blindada del OJ

La camioneta que conducía Zaldaña Rendón pertenece al OJ y está asignada a su padre, el magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo, de la Sala Segunda de Apelaciones Penal.

El OJ informó anteriormente que abrió procedimientos internos para determinar si existió alguna infracción administrativa relacionada con el uso del vehículo.

La institución también explicó que sus automotores están sujetos al Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Propiedad, Comiso o en Uso Temporal del Organismo Judicial y aseguró que todos están asegurados.

Gerardo Zaldaña Acevedo afirmó que el OJ ya fue informado de que el hijo del magistrado conducía la camioneta y señaló que podría derivarse un procedimiento administrativo, aunque dijo desconocer cuál será su resultado.

La mora judicial y la audiencia del 2027

Otro de los cuestionamientos surgidos después del accidente fue que la audiencia de primera declaración de los dos conductores quedó programada para el 17 de febrero del 2027.

Zaldaña Acevedo atribuyó el plazo a la mora judicial y aseguró que no se trata de una condición particular otorgada a su sobrino.

Según el abogado, después de que los conductores fueron llevados a la Torre de Tribunales, se efectuó el procedimiento para otorgarles arresto domiciliario y, posteriormente, el expediente siguió el trámite correspondiente.

“Existe una mora judicial enorme, el Ministerio Público tiene gran cantidad de expedientes y el juzgado también”, afirmó al explicar por qué la primera declaración fue programada seis meses después del accidente.

El abogado aseguró que el arresto domiciliario es un mecanismo que puede aplicarse en hechos de tránsito culposos cuando se cumplen los requisitos legales.

Agentes de la PNC llegaron al lugar del accidente el 3 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Zaldaña Acevedo agregó que el tiempo previo a la audiencia también permite que el MP reúna información para establecer las responsabilidades de los involucrados.

“En el fondo, da tiempo de recabar la información, de comprobar verídicamente si somos o no somos responsables”, afirmó.

El MP había explicado que los dos conductores pudieron solicitar arresto domiciliario debido a que Girón Barrientos no murió en el lugar del accidente.

“Como el maestro Girón no falleció en el lugar de los hechos sino que hasta en el centro asistencial, ambos conductores por medio de un notario, por la ley podían pedir un arresto domiciliario en lo que se realiza la investigación y llega la audiencia”, señaló Comunicación Social del MP.

Citas conciliatorias

Zaldaña Acevedo también aseguró que el expediente pasó a un equipo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y que comenzaron a emitirse las primeras citas para buscar una conciliación.

Según explicó, inicialmente el expediente se tramitó como un caso de lesiones, pero después de conocerse la muerte de Girón Barrientos fue trasladado a otro equipo de investigación.

El abogado indicó que uno de los obstáculos para avanzar en esos acercamientos ha sido determinar quién está legitimado para representar a la víctima dentro del proceso.

“Quien lo tiene asignado mandó las primeras citas conciliatorias”, afirmó.

Según Zaldaña Acevedo, el familiar que intervenga debe acreditar su parentesco para tener acceso al expediente y participar en las diligencias. Añadió que, de establecerse responsabilidad, además de las consecuencias penales podría existir una responsabilidad civil mediante la reparación digna.

También aseguró que serán los departamentos jurídicos de las aseguradoras los que intervengan en esa parte del procedimiento y que él, por ser familiar de Zaldaña Rendón, no participa en la defensa de su sobrino.

Niega presiones a la familia

La entrevista también aborda uno de los puntos que generaron cuestionamientos después de la muerte de Girón Barrientos: el ofrecimiento de Q25 mil para ayudar con los gastos funerarios.

Familiares del músico habían señalado que durante el velatorio se ofreció esa cantidad como ayuda humanitaria para atender la emergencia y los servicios funerarios. La familia rechazó el ofrecimiento y expresó su intención de continuar con las acciones para esclarecer el accidente y determinar responsabilidades.

Zaldaña Acevedo negó haber acudido al velatorio para presionar a los familiares o buscar que desistieran del proceso.

“Sí, no me conocen, nunca los vi, no tuve gusto o disgusto de conocerlos”, respondió al ser consultado sobre los señalamientos de que habría permanecido durante varias horas en el velatorio intentando entregar el dinero.

Según su versión, el contacto fue por teléfono y posteriormente se reunió en un restaurante con dos abogados contactados por la familia. Aseguró que el ofrecimiento surgió después de conocer que Girón Barrientos necesitaba servicios funerarios y que inicialmente incluso ofreció utilizar su propio seguro funerario.

Zaldaña Acevedo sostuvo que el acta preparada para documentar el ofrecimiento no incluía un desistimiento, una renuncia a acciones legales ni alguna disposición relacionada con el arresto domiciliario.

“En ningún momento hubo mala intención de querer cerrar el caso”, aseguró.

El abogado atribuyó parte de las diferencias a las dificultades para acreditar quién podía representar legalmente a Girón Barrientos y acceder a la información del expediente.

Según su versión, una hermana del músico posteriormente compareció como familiar y la falta de información habría generado inconformidad entre los allegados de Girón Barrientos.

Zaldaña Acevedo insistió en que no buscó obstaculizar las acciones de la familia y afirmó que cualquier acercamiento posterior deberá efectuarse por medio del Ministerio Público.

“Estamos a la disposición, estamos plenamente conscientes del acontecimiento”, expresó al final de la entrevista, y aseguró que están dispuestos a responder mediante los mecanismos correspondientes si la investigación determina responsabilidades.