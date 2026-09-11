Capturan por homicidio culposo a hijo de magistrado del OJ, Edwin Zaldaña, tras accidente en el que murió el músico Hugo Girón

Pablo Andrés Zaldaña Rendón, de 21 años, hijo del magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo, fue aprehendido por homicidio culposo luego de un accidente de tránsito en el que murió el músico y docente Héctor Hugo Girón Barrientos, ocurrido el 3 de septiembre en la zona 9 capitalina.

Un reporte de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil (PNC) señala que Zaldaña Rendón conducía una camioneta Toyota Prado, verde oscuro, con placas P-418CWS, que, según fuentes del Organismo Judicial (OJ), está asignada al magistrado.

En el mismo caso fue aprehendido Roberto Vidal Pérez Tamatzín, de 25 años, quien, según la PNC, conducía un automóvil Hyundai Accent, modelo 2013, rojo, con placas P-363LYV.

El reporte policial señala que, por causas que aún se desconocen, ambos vehículos colisionaron con la motocicleta Suzuki, modelo 2021, con placas M-684KTM, que conducía Girón Barrientos.

El accidente ocurrió en la 6a Avenida y 8a. calle de la zona 9. Girón Barrientos sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y fue trasladado por Bomberos Municipales al Hospital General San Juan de Dios, donde falleció a su llegada, según el informe policial.

La PNC consignó los dos automóviles así como la motocicleta y puso a Zaldaña Rendón y Pérez Tamatzín a disposición del juzgado correspondiente.

De acuerdo con el Organismo Judicial, ambos ingresaron a la Torre de Tribunales a las 23.36 horas del 3 de septiembre del 2026 por el delito de homicidio culposo.

Camioneta estaba asignada al padre de uno de los detenidos

Fuentes del Organismo Judicial señalaron que la camioneta Toyota Prado con placas P-418CWS está asignada al magistrado Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo.

El Departamento de Comunicación Social del OJ había informado inicialmente, al ser consultado por Prensa Libre, que el vehículo estaba asignado a un magistrado de Sala de Apelaciones, pero no proporcionó su nombre.

El OJ también lamentó el accidente de tránsito y expresó sus condolencias y respeto a la familia Girón Barrientos.

La institución indicó que el caso está siendo investigado por el Ministerio Público (MP) y que respetará la independencia judicial, “acatándose las decisiones que emitan las autoridades correspondientes”.

“Adicionalmente se han iniciado los procedimientos correspondientes para que se investigue si existe alguna infracción administrativa de parte de algún servidor público de este organismo”, agregó el OJ.

La institución informó, además, que el uso de los vehículos que pertenecen al Organismo Judicial o que están bajo su administración se rige por el Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Propiedad, Comiso o en Uso Temporal del Organismo Judicial.

“En el mismo se establecen plenamente las prohibiciones y responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos a quienes se les ha asignado para el desempeño adecuado de su función”, indicó.

El OJ agregó que todos los vehículos de la institución están asegurados.

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¿Quién es Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo?

Edwin Estuardo Zaldaña Acevedo es magistrado titular de la Sala Segunda de Apelaciones Penal.

Zaldaña Acevedo se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2010 y ha ejercido como docente en esa casa de estudios y en la Universidad Mariano Gálvez.

Zaldaña Acevedo es magistrado de la Sala Segunda de Apelaciones Penal que, en noviembre del 2024, resolvió que el periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, regresara a prisión. En esa resolución también participaron los magistrados Cristina de los Ángeles Torres González y Víctor Manuel Castillo Mayén, según Prensa Comunitaria.

Fiscalía investiga la muerte de Girón Barrientos

El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene a su cargo la investigación para establecer las circunstancias del accidente.

Inicialmente, la PNC había informado a Prensa Libre que no existía un reporte oficial del accidente y que únicamente tenía un informe de la Comisaría 11 que consignaba que un hombre había muerto por politraumatismo en el Hospital Roosevelt.

La familia de Girón Barrientos contradijo esa versión y afirmó que el músico fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde murió. El acta de defunción y el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también señalan que Girón Barrientos murió en ese centro asistencial y que la causa de muerte fue politraumatismo.