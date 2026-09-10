Sin reporte de la PNC y una camioneta del Organismo Judicial involucrada: así avanza el caso por la muerte del músico y docente Hugo Girón

El hecho se registró la noche del viernes 3 de septiembre en la zona 9 capitalina. Pasaban las 21 horas cuando tres carros chocaron y minutos después los socorristas trasladaban al maestro y músico Héctor Hugo Girón Barrientos, de 64 años, hacia un hospital. A las 22.45 horas murió debido a la gravedad de las lesiones.

Sobre la Sexta Avenida y 8a. calle de la zona 9 quedaron tres vehículos: un sedán rojo, una camioneta tipo agrícola a nombre del Organismo Judicial, asignada a un magistrado de Sala de Apelaciones, y la motocicleta en la que se conducía el docente universitario.

Girón Barrientos iba hacia su casa en la zona 5 y fue embestido por uno de los vehículos cuando había transitado menos de un kilómetro desde la universidad donde impartía clases, señalaron sus familiares.

Uno de los amigos del músico llegó al lugar y describió que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) hacía las primeras averiguaciones de lo sucedido, aunque los pilotos de los vehículos involucrados ya no estaban en el lugar.

Consultada sobre el procedimiento por el hecho, la Policía señaló que no existía un reporte oficial y que lo único que tenía era un informe de la Comisaría 11, donde consigna que en el Hospital Roosevelt muere un hombre por politraumatismo causado en un percance vial. La familia contradice a la Policía y afirma que Girón Barrientos fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios, donde murió y fue ingresado a la morgue de ese centro asistencial como XX. Posteriormente, fue identificado.

El acta de defunción y el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) también señalan que Girón Barrientos murió en el Hospital General y que la causa de muerte fue politraumatismo.

¿A quién estaba asignada la camioneta del Organismo Judicial?

Fuentes del Organismo Judicial (OJ) señalaron que la camioneta tipo agrícola con placas P-418 CWS está asignada a un magistrado de Sala de Apelaciones del ramo Penal, pero era uno de sus familiares quien la conducía.

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene el caso a su cargo y hasta el momento trabaja para establecer las circunstancias de los hechos

Se consultó al Departamento de Comunicación Social del OJ a quién estaba asignado el vehículo y se limitó a señalar que era a un magistrado de Sala de Apelaciones, sin detallar el nombre.

Además, el OJ lamentó el hecho de tránsito y expresó sus condolencias y respetos a la familia Girón Barrientos.

Agregó que el hecho está siendo investigado por el Ministerio Público y que respetarán la independencia judicial, “acatándose las decisiones que emitan las autoridades correspondientes”.

Camioneta agrícola del OJ y el vehículo tipo sedán que estuvieron involucrados en el accidente de tránsito en el que murió Héctor Hugo Girón Barrientos. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

“Adicionalmente se han iniciado los procedimientos correspondientes para que se investigue si existe alguna infracción administrativa de parte de algún servidor público de este organismo”, comentó.

La familia de la víctima afirmó que durante el velatorio llegó el abogado Gerardo Alfonso Zaldaña Acevedo, en representación de un tercero, para ofrecerles Q25 mil por la muerte de Girón Barrientos y evitar un proceso legal.

Se consultó al OJ si el abogado había sido enviado por la institución y señaló que no se encuentra involucrado.

“El Organismo Judicial no se encuentra involucrado de ninguna manera en las acciones o procedimientos que realizan las partes dentro del proceso penal que se ha iniciado con motivo del hecho de tránsito. Las mismas le corresponden única y exclusivamente a las personas que estuvieron involucradas en el hecho y se encuentran sujetas al control de las autoridades correspondientes”, añadió.

Sí existe un control de vehículos en el OJ

El OJ dijo que el uso de los vehículos que pertenecen al Organismo Judicial o que se le han dado para su uso de conformidad con la ley se rige por el Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Propiedad, Comiso o en Uso Temporal del Organismo Judicial.

“En el mismo se establecen plenamente las prohibiciones y responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos a quienes se les ha asignado para el desempeño adecuado de su función”, indicó.

Agregó que todos los vehículos de la institución se encuentran asegurados. La familia de Girón Barrientos afirmó que, tras el percance, los vehículos fueron retirados por grúas, pero desconoce si pertenecían a una aseguradora.

Agregaron que piden justicia y que se lleve ante los tribunales al responsable del accidente de tránsito en el que murió el docente y músico Hugo Girón Barrientos.