Fallece reconocido músico en un accidente de tránsito y la familia busca esclarecer causas del incidente

La noche del pasado jueves 4 de septiembre ocurrió un accidente de tránsito en la 6ª avenida y 8ª calle de la zona 9, en el que se vieron involucrados dos automóviles y una motocicleta.

Según información publicada por el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, Amílcar Montejo, el hecho dejó como saldo al conductor de la motocicleta herido, quien fue trasladado hacia un centro asistencial, en donde horas después falleció a consecuencia de las heridas.

Posteriormente, el viernes 5, se supo que la persona fallecida en el percance era el maestro de música Héctor Hugo Girón Barrientos, de 64 años, reconocido en distintos ámbitos de la música y la cultura nacional.

Según información del Ministerio de Cultura y Deportes, Girón Barrientos era profesor de música, flautista y coralista bajo del Coro “Ad Aeternus Réquiem”. Además, participó en los conciertos de Réquiem de Mozart y “Messa de Requiem” de Giuseppe Verdi.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Hector Hugo Girón Barrientos, flautista, educador y coralista bajo del Coro Ad Aeternus Requiem.



Expresamos nuestras condolencias y nos solidarizamos con su familia en estos momentos. pic.twitter.com/3HfgyzDiRD — Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala (@McdGuate) September 4, 2026

La cartera también expresó sus condolencias a los familiares, ya que el maestro Héctor Hugo Girón Barrientos brindó un gran aporte a la música y a la cultura en Guatemala durante varias décadas.

En el accidente que ocasionó el fallecimiento del maestro Girón Barrientos se vieron involucrados otros dos vehículos: el primero, una camioneta agrícola color negro así como un vehículo rojo.

Familiares de la víctima han accionado legalmente para que se esclarezcan las causas del accidente y determinar la responsabilidad de los otros conductores involucrados en el hecho, quienes, en apariencia, realizaban una carrera ilegal en el lugar del percance.

También se ha conocido que los familiares han recibido una oferta de compensación por parte de una de las personas involucradas en el hecho, con la finalidad de que desistan de las acciones legales.

Los familiares del maestro Girón afirmaron no estar dispuestos a aceptar una oferta compensatoria, ya que, según indican, él (Girón) no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho, por lo que continuarán con el proceso para esclarecer la forma y las circunstancias en que ocurrió el accidente que cobró la vida de su familiar.

También indicaron que, de no recibir alguna respuesta positiva, continuarán accionando por todos los medios legales hasta lograr que se haga justicia y se castigue al responsable de este hecho.