Al menos 15 accidentes dejan dos muertos, varios heridos y complicaciones de tránsito en Guatemala

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Al menos 15 accidentes dejan dos muertos, varios heridos y complicaciones de tránsito en Guatemala

Una serie de accidentes de tránsito se registraron este sábado 5 de septiembre en distintos puntos del país; con víctimas mortales, personas heridas y daños materiales. Autoridades y cuerpos de socorro atendieron múltiples emergencias durante la jornada.

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Diversos accidentes de tránsito registrados este sábado 5 de septiembre dejaron al menos dos fallecidos, varios heridos y complicaciones en la circulación en distintos puntos de Guatemala. (Foto: Prensa Libre, redes sociales)

Durante este sábado 5 de septiembre, los accidentes de tránsito se registraron tanto en carreteras nacionales como en calles de la capital. Los reportes incluyen colisiones de motocicletas, vehículos particulares y transporte pesado, además de vuelcos y salidas de pista que en algunos puntos afectaron la circulación vehicular.

Según información de las autoridades, los percances dejaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos, mientras que otros ocasionaron únicamente daños materiales y complicaciones de tránsito.

Dos personas mueren en accidentes

En el km 260 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en Morales, Izabal, un tráiler y una motocicleta colisionaron. La Unidad de Protección Vial (Provial) informó que una persona murió en el lugar, y que el accidente obstruyó el carril hacia el sur, por lo que fue necesario alternar el paso.

Otro hecho mortal se registró en el km 294, en jurisdicción de finca Concepción, San Pablo, San Marcos, donde una persona de la tercera edad murió atropellada. Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y notificaron a las autoridades correspondientes.

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Colisiones y heridos en las carreteras

En el km 102.5 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché, un accidente de motocicleta dejó dos personas heridas, quienes fueron atendidas por Bomberos Voluntarios de la 99 compañía de Chupol.

En el km 78, en Siquinalá, Escuintla, otro accidente de tránsito dejó una persona herida. La emergencia fue atendida por socorristas de la 41 compañía.

Bomberos Voluntarios también reportaron una colisión en el km 199 de la ruta al Pacífico, en la que estuvieron involucrados un bus, un vehículo y dos unidades de transporte pesado. Los socorristas informaron únicamente de daños materiales.

Además, Provial atendió una múltiple colisión en el km 199.5 de la CA-2 Occidente, en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Tres vehículos estuvieron involucrados y el paso hacia el occidente quedó obstruido.

En el km 64 de la CA-9 Norte, en La Chifurnia, El Progreso, un tráiler volcó y provocó el cierre de carriles. Según Provial, el percance dejó únicamente daños materiales. PNC Tránsito también informó de un tráiler con plataforma volcado en el km 63 de esa misma ruta y desplegó agentes para regular la circulación.

Otro accidente ocurrió en el km 53 de la CA-9 Sur, en la autopista Palín-Escuintla, donde una camioneta agrícola salió de la pista. Provial indicó que únicamente hubo daños materiales y que el vehículo quedó fuera de la vía.

Accidentes también afectan la capital

En la calzada Roosevelt y 24 avenida, zona 11, se registró una colisión en la que resultó lesionada la acompañante de un motorista. Según información divulgada por Amílcar Montejo, vocero de la PMT de Guatemala, el responsable se dio a la fuga.

En el bulevar Los Olivos, Santa Elena 2, zona 18, un motorista derrapó debido al asfalto húmedo y fue atendido por una unidad de emergencia.

Otro motorista fue trasladado a un centro asistencial después de una colisión entre motocicletas en la calzada Roosevelt y 13 avenida, zona 7. La Policía Nacional Civil intervino en el lugar.

En la calzada José Milla y 20 avenida, zona 6, otro percance vehicular dejó una persona herida y movilizó a cuerpos de socorro.

También se reportó una colisión entre un vehículo de transporte pesado y una panel en la 8 avenida y 12 calle, zona 17.

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Mientras tanto, en el km 9 de la ruta al Atlántico, zona 18, dos automóviles colisionaron, aunque no se reportaron personas heridas.

Finalmente, en la avenida Las Américas y 9 calle, zona 13, un conductor perdió el control de su camioneta y chocó contra un bordillo. El reporte preliminar señala que no hubo heridos y que el vehículo sufrió daños en el tren delantero.

Los reportes corresponden a emergencias atendidas durante la jornada y no constituyen necesariamente la totalidad de accidentes ocurridos en el país.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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