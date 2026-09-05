Al menos 15 accidentes dejan dos muertos, varios heridos y complicaciones de tránsito en Guatemala

Durante este sábado 5 de septiembre, los accidentes de tránsito se registraron tanto en carreteras nacionales como en calles de la capital. Los reportes incluyen colisiones de motocicletas, vehículos particulares y transporte pesado, además de vuelcos y salidas de pista que en algunos puntos afectaron la circulación vehicular.

Según información de las autoridades, los percances dejaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos, mientras que otros ocasionaron únicamente daños materiales y complicaciones de tránsito.

Dos personas mueren en accidentes

En el km 260 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en Morales, Izabal, un tráiler y una motocicleta colisionaron. La Unidad de Protección Vial (Provial) informó que una persona murió en el lugar, y que el accidente obstruyó el carril hacia el sur, por lo que fue necesario alternar el paso.

Provial del CIV atiende hecho de tránsito en el km 260 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en Morales, Izabal. Colisión entre un tráiler y una motocicleta deja una persona fallecida en el lugar. Obstruye el carril hacia el sur y se alterna el paso. pic.twitter.com/cfVx7LGkf8 — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 6, 2026

Otro hecho mortal se registró en el km 294, en jurisdicción de finca Concepción, San Pablo, San Marcos, donde una persona de la tercera edad murió atropellada. Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar y notificaron a las autoridades correspondientes.

🚨 Persona fallecida 🚨



A la altura del kilómetro 294, jurisdicción de finca Concepción, San Pablo, San Marcos, se localiza una persona de la tercera edad atropellada, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de San Pablo fueron movilizados al lugar a bordo de la unidad RD-69… pic.twitter.com/9xm9GA6vX3 — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 5, 2026

Colisiones y heridos en las carreteras

En el km 102.5 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché, un accidente de motocicleta dejó dos personas heridas, quienes fueron atendidas por Bomberos Voluntarios de la 99 compañía de Chupol.

Accidente de moto, deja dos personas heridas en el km 102.5 ruta interamericana, Chichicastenango.

Bomberos Voluntarios de la 99 compañía de Chupol, atendieron la emergencia. pic.twitter.com/ULCCqygxdm — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 5, 2026

En el km 78, en Siquinalá, Escuintla, otro accidente de tránsito dejó una persona herida. La emergencia fue atendida por socorristas de la 41 compañía.

Bomberos Voluntarios también reportaron una colisión en el km 199 de la ruta al Pacífico, en la que estuvieron involucrados un bus, un vehículo y dos unidades de transporte pesado. Los socorristas informaron únicamente de daños materiales.

En el km 199 al Pacífico, colisionaron un bus, un vehículo, dos transporte pesado.

Bomberos Voluntarios de la 11, y 119 compañía atendieron la emergencia, reportan daños materiales. pic.twitter.com/jNdikDasLu — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 6, 2026

Además, Provial atendió una múltiple colisión en el km 199.5 de la CA-2 Occidente, en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Tres vehículos estuvieron involucrados y el paso hacia el occidente quedó obstruido.

Provial del CIV atiende hecho de tránsito en el km 199.5 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Múltiple colisión en la que se ven involucrados tres vehículos mantiene obstruido el paso hacia el occidente. pic.twitter.com/1YkoSwendX — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 6, 2026

En el km 64 de la CA-9 Norte, en La Chifurnia, El Progreso, un tráiler volcó y provocó el cierre de carriles. Según Provial, el percance dejó únicamente daños materiales. PNC Tránsito también informó de un tráiler con plataforma volcado en el km 63 de esa misma ruta y desplegó agentes para regular la circulación.

Provial del CIV atiende hecho de tránsito en el km 64 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en La Chifurnia, El Progreso. Tráiler volcado ocasiona solo daños materiales. Carriles cerrados con dirección sur y carril izquierdo con dirección norte. Se alterna el paso vehicular. pic.twitter.com/UjV9792UQk — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 6, 2026

Otro accidente ocurrió en el km 53 de la CA-9 Sur, en la autopista Palín-Escuintla, donde una camioneta agrícola salió de la pista. Provial indicó que únicamente hubo daños materiales y que el vehículo quedó fuera de la vía.

Provial del CIV atiende hecho de tránsito en el km 53 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], sobre la autopista Palín-Escuintla. Salida de pista de camioneta agrícola ocasiona solo daños materiales. Vehículo fuera de la vía con dirección sur. pic.twitter.com/eB1YlJcdhI — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 5, 2026

Accidentes también afectan la capital

En la calzada Roosevelt y 24 avenida, zona 11, se registró una colisión en la que resultó lesionada la acompañante de un motorista. Según información divulgada por Amílcar Montejo, vocero de la PMT de Guatemala, el responsable se dio a la fuga.

En el bulevar Los Olivos, Santa Elena 2, zona 18, un motorista derrapó debido al asfalto húmedo y fue atendido por una unidad de emergencia.

Otro motorista fue trasladado a un centro asistencial después de una colisión entre motocicletas en la calzada Roosevelt y 13 avenida, zona 7. La Policía Nacional Civil intervino en el lugar.

En la calzada José Milla y 20 avenida, zona 6, otro percance vehicular dejó una persona herida y movilizó a cuerpos de socorro.

También se reportó una colisión entre un vehículo de transporte pesado y una panel en la 8 avenida y 12 calle, zona 17.

Mientras tanto, en el km 9 de la ruta al Atlántico, zona 18, dos automóviles colisionaron, aunque no se reportaron personas heridas.

Finalmente, en la avenida Las Américas y 9 calle, zona 13, un conductor perdió el control de su camioneta y chocó contra un bordillo. El reporte preliminar señala que no hubo heridos y que el vehículo sufrió daños en el tren delantero.

Camioneta destruida en tren delantero.



📍 Dirección: Avenida Las Américas y 9 calle, zona 13.



📋 Novedad: Conductor ya no pudo controlar su vehículo y lo colisionó contra un bordillo. Agentes de PMT se dirigen al lugar. Preliminar indica que no hay heridos.#TransitoGT… pic.twitter.com/aeXvQc4iRJ — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 5, 2026

Los reportes corresponden a emergencias atendidas durante la jornada y no constituyen necesariamente la totalidad de accidentes ocurridos en el país.

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