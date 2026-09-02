Un fallecido y seis heridos deja múltiple colisión en la Ruta Nacional 14

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Un fallecido y seis heridos deja múltiple colisión en la Ruta Nacional 14

Seis heridos y un fallecido en la colisión de dos camiones, un vehículo liviano y una motocicleta en la Ruta Nacional 14.

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Los cuerpos de socorro informaron que este miércoles 2 de septiembre se registró una múltiple colisión en el kilómetro 71 de la Ruta Nacional 14, en Pastores, Sacatepéquez, que dejó una persona fallecida y seis heridas.

En la colisión estuvieron involucrados dos camiones, un vehículo liviano y una motocicleta.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron a dos personas heridas, a quienes brindaron atención prehospitalaria y luego trasladaron a distintos hospitales.

Una persona perdió la vida en el lugar, por lo que los bomberos avisaron a las autoridades correspondientes.

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Los Bomberos Voluntarios indicaron que seis personas resultaron heridas.

Imágenes compartidas por los bomberos mostraron varias piezas de los vehículos esparcidas en el asfalto.

El vehículo liviano quedó destruido y uno de los camiones perdió un neumático por el impacto.

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La motocicleta quedó debajo de uno de los camiones. El tránsito es complicado.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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