Un fallecido y seis heridos deja múltiple colisión en la Ruta Nacional 14

Los cuerpos de socorro informaron que este miércoles 2 de septiembre se registró una múltiple colisión en el kilómetro 71 de la Ruta Nacional 14, en Pastores, Sacatepéquez, que dejó una persona fallecida y seis heridas.

En la colisión estuvieron involucrados dos camiones, un vehículo liviano y una motocicleta.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron a dos personas heridas, a quienes brindaron atención prehospitalaria y luego trasladaron a distintos hospitales.

Una persona perdió la vida en el lugar, por lo que los bomberos avisaron a las autoridades correspondientes.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que seis personas resultaron heridas.

Imágenes compartidas por los bomberos mostraron varias piezas de los vehículos esparcidas en el asfalto.

El vehículo liviano quedó destruido y uno de los camiones perdió un neumático por el impacto.

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La motocicleta quedó debajo de uno de los camiones. El tránsito es complicado.

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