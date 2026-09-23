Comisión de Ambiente prevé analizar Ley de Aguas a finales de septiembre

La Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso podría iniciar el análisis de la iniciativa 6816, que contiene la Ley de Aguas, en los últimos días de septiembre.

El presidente de la citada sala legislativa, Randy Coc, afirmó que se habilitarán los espacios de discusión para los diferentes sectores que quieran presentar sus propuestas.

“Nosotros vamos a abrir espacios en la comisión para poder escuchar a los diferentes sectores privados, públicos, Cocodes, líderes comunitarios para que ellos también puedan traer su punto de vista. Estamos pensando que a finales de septiembre estaremos tomando este tema”, afirmó.

El congresista indicó que la comisión realizará un análisis detallado de la propuesta de ley, para lo cual se tomarán el tiempo prudencial para poder realizar y emitir el dictamen, ya que, según indica, este es un tema complicado.

“Nosotros hemos tratado de compartir la iniciativa para que la conozcan —los diferentes sectores—. Vamos a manejar esto de una manera muy técnica, nos vamos a tomar nuestro tiempo y no vamos a dictaminar de manera rápida porque es algo muy complicado”, aseguró.

También comentó que, por el momento, el único sector que se ha pronunciado ante la comisión sobre el tema es el agrícola, especialmente por la creación de un canon, como se estipula en el artículo 51 de la iniciativa. Además, aseguró que para emitir el dictamen se tomará en cuenta la participación de los diferentes sectores del país, para lo cual se estarán implementando mesas de trabajo.

Coc indicó que la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales ha estado trabajando en la propuesta para el manejo de los desechos sólidos y, al concluir con el tema, se estará abordando la Ley de Aguas.

Algunos aspectos que aborda la Ley

Según indicó el Ministerio de Ambiente, la propuesta de ley surgió como consecuencia de varios factores que han sido identificados en cuanto a la conservación del recurso en Guatemala. Entre estos se encuentran la contaminación de las fuentes de agua, la pérdida de bosques y la erosión de los suelos, la sobreexplotación de las aguas subterráneas y los efectos del cambio climático.

A esto se suman una serie de retos sociales e institucionales relacionados con la gestión del agua y la necesidad de contar con reglas claras para su uso y protección, afirma la cartera. Para la elaboración de la propuesta de ley se recibieron 120 propuestas de distintos sectores de la sociedad, agrícola, económico y comunidades, y se realizaron varias reuniones para su socialización, afirmó la cartera.

Según se indica en la iniciativa 6816 que contiene 215 artículos, el objetivo principal de la ley es dar cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de la República, que declara todas las aguas del país como bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, para lo cual ordena una ley específica.

Uno de los principales aspectos contenidos en la iniciativa es la creación de la Superintendencia Nacional del Agua (SNA), que se establece en el artículo 116 de la iniciativa. Según indica, esta será una entidad descentralizada con autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. Su dirección estará a cargo de un directorio nacional integrado por cuatro miembros propuestos por los ministerios de Ambiente, Agricultura, Salud y Energía y Minas. El superintendente, según la propuesta de ley, será nombrado por el presidente de la República de una terna propuesta por el directorio, por períodos de cinco años prorrogables por uno más.

Otro de los aspectos que llama la atención es el contenido del artículo 51 de la iniciativa, que propone la creación del canon de agua y el canon de vertido, con implementación progresiva en siete años. Según el artículo 52, corresponde pagar el canon de agua a toda persona individual o jurídica, pública o privada, que goza de un derecho de aprovechamiento especial conforme al artículo 53 de la presente ley, pago que deberá hacer efectivo ante la Superintendencia.

Los porcentajes estipulados del canon se indican en el artículo 53, cuyos porcentajes son del 10% el primer año, 25% el segundo, 40% el tercero, 55% el cuarto, 70% el quinto, 85% el sexto y 100% el séptimo. Desde el octavo año se ajustarán por concepto de inflación, indica el artículo 54 de la propuesta de ley.

La determinación del canon es una de las atribuciones que la iniciativa le asigna a la SNA.

Así también propone, en el artículo 69, la creación del Fondo del Agua, destinado para financiar compensaciones por servicio hídrico ambiental e incentivos por eficiencia, reducción de contaminación, restauración y economía circular. Según los artículos 178 y 179, este fondo será parte del patrimonio de la Superintendencia del Agua y los recursos del canon de agua y del canon de vertido se administrarán como recursos privativos “específicos” del Fondo del Agua.

En cuanto a la protección del recurso hídrico, la iniciativa establece en el artículo 95 que la Superintendencia definirá el caudal ecológico como volumen mínimo que debe circular en las fuentes, el cual se define como el medio disponible como límite para otorgar nuevos derechos. Cuando se compromete, la Superintendencia debe declararlo y suspender nuevas licencias. Con ello se permite declarar zonas de protección hídrica y zonas de veda.

También regula el aprovechamiento de aguas subterráneas mediante licencias, planes de gestión y un registro nacional de pozos. Además, obliga a tratar las aguas residuales de tipo especial antes de su descarga. Las aguas residuales ordinarias quedan bajo responsabilidad municipal, entre otros aspectos contenidos en la iniciativa. Estos aspectos están contenidos en los artículos del 110 al 114.

Dudas sobre un pronto dictamen

Representantes del Pacto por el Agua, que aglutina a distintas organizaciones de la sociedad civil, indígenas y comunitarias y cooperativas que presentaron sus propuestas al Ministerio de Ambiente para la elaboración de la iniciativa de Ley de Aguas, aseguran que existen dudas acerca de que los diputados en el Congreso puedan emitir pronto un dictamen sobre la iniciativa, tomando en cuenta que “ya se encuentran en un año preelectoral y que muchos de ellos priorizan las actividades proselitistas antes que su labor legislativa”, afirma David Paredes, representante de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag), que forma parte del Pacto por el Agua.

“Creo que hemos sido testigos del Congreso que tenemos, los diputados y diputadas que tenemos y para los intereses que responden. En ese sentido, nosotros estamos muy preocupados con este Congreso porque vemos que responden a intereses sectoriales o individuales y que difícilmente han tenido una respuesta para los intereses de nuestras poblaciones. En ese sentido, sí consideramos y vemos improbable que la ley pueda avanzar efectivamente”, indica Paredes.

También afirmó que la Ley de Aguas debe ser una ley que responda y atienda las necesidades que tiene el país en la materia, principalmente en las comunidades en el interior del país, que son las que se ven mayormente afectadas con el manejo del recurso.