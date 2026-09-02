Poste derribado y cables de alta tensión complican el tránsito en el km 13 de la ruta al Atlántico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este miércoles 2 de septiembre un poste fue derribado en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, zona 25, por lo que el tránsito se ve afectado.

Alertó de que en el área hay cables de alta tensión sobre el asfalto y el paso está complicado en ambos sentidos de la vía.

La PMT coordina con el distribuidor y agentes para regular el tránsito, y se han habilitado carriles reversibles.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, pidió a los automovilistas conducir con precaución por el sector y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Añadió que con los carriles reversibles pretenden agilizar el tránsito, afectado desde la madrugada de este miércoles.

Por postes destruidos y la obstrucción con cables de alta tensión en kilómetro 13 de ruta El Atlántico zona 25:



🚨 Está instalado carril reversible desde el kilómetro 14.5



Por favor precaución por las acciones, medidas operativas e indicaciones de agentes #PoliciaMT.… pic.twitter.com/uztnA7SWnK — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 2, 2026

Accidente de camión cisterna

Los Bomberos Voluntarios informaron que un vehículo tipo sedán y un camión cisterna que transportaba combustible chocaron en el kilómetro 213 de la ruta al Pacífico, cantón Las Delicias, Colomba, Quetzaltenango.

Añadieron que dos personas resultaron heridas en el percance.

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