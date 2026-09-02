Poste derribado y cables de alta tensión complican el tránsito en el km 13 de la ruta al Atlántico

Sucesos

Poste derribado y cables de alta tensión complican el tránsito en el km 13 de la ruta al Atlántico

La PMT informa de movilidad complicada en el km 13 de la ruta al Atlántico por un poste derribado.

|

time-clock

POSTE DERRIBADO

Poste derribado complica el tránsito en el km 13 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: compartida por Amílcar Montejo)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este miércoles 2 de septiembre un poste fue derribado en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, zona 25, por lo que el tránsito se ve afectado.

Alertó de que en el área hay cables de alta tensión sobre el asfalto y el paso está complicado en ambos sentidos de la vía.

La PMT coordina con el distribuidor y agentes para regular el tránsito, y se han habilitado carriles reversibles.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, pidió a los automovilistas conducir con precaución por el sector y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Añadió que con los carriles reversibles pretenden agilizar el tránsito, afectado desde la madrugada de este miércoles.

EN ESTE MOMENTO

exportaciones por varías vías de transporte comercio exterior incertidumbre

Entrevista: El secretario general de la Cámara de Comercio Internacional explica qué frena hoy a la economía mundial

Right

Disputas internas ponen en duda la participación de Raíces en las elecciones del 2027

Right

Accidente de camión cisterna

Los Bomberos Voluntarios informaron que un vehículo tipo sedán y un camión cisterna que transportaba combustible chocaron en el kilómetro 213 de la ruta al Pacífico, cantón Las Delicias, Colomba, Quetzaltenango.

Añadieron que dos personas resultaron heridas en el percance.

Para leer más: Accidentes de transporte pesado en Guatemala: 625 incidentes a junio, causas y riesgos en las carreteras

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Percances viales Ruta al Atlántico 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM