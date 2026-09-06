Accidentes de tránsito dejan heridos y fallecidos este domingo 6 de septiembre

Varios accidentes de tránsito se han registrado desde las primeras horas de este domingo 6 de septiembre, tanto en la capital como en el interior del país, y han dejado a varias personas heridas y fallecidas, según información compartida por los cuerpos de socorro.

Durante las primeras horas de la madrugada, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que una persona falleció en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 26 de la ruta que conduce hacia Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

En el lugar se localizó el cuerpo sin vida de un hombre, quien se presume fue atropellado por un vehículo. Los paramédicos realizaron las evaluaciones correspondientes y constataron que el hombre había fallecido por la gravedad de las heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que avisaron a las autoridades.

También durante la madrugada, los Bomberos Municipales reportaron que fueron requeridos en la 10ª avenida y 23 calle de la zona 5. En el lugar se encontró sobre el asfalto el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años, quien se conducía en una motocicleta que se encontraba a unos metros del cuerpo.

Los paramédicos evaluaron a la víctima y constataron que ya había fallecido a consecuencia de politraumatismo, por lo que avisaron a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) para las diligencias de rigor.

Durante la madrugada, los Bomberos Municipales Departamentales también atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 77 de la Ruta Nacional 14, entre un automóvil y una motocicleta.

El reporte indica que se evaluó a la persona que conducía el vehículo de dos ruedas, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y laceraciones, así como trauma de cráneo, por lo que fue estabilizada y trasladada a la emergencia del Hospital Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala.

Asimismo, los Bomberos Municipales reportaron que alrededor de las 6 horas se registró un accidente de tránsito entre dos automóviles en la Avenida Reforma y 2ª calle de la zona 10 de la capital.

Los paramédicos evaluaron a los conductores de los vehículos involucrados en el percance y constataron que no presentaban heridas de consideración. También indicaron que ambos conductores afirmaron que se encontraban bien y que no necesitaban ser trasladados a algún centro asistencial. Además, señalaron que solventarían la situación por medio de los procedimientos legales correspondientes, por lo que también se notificó a las autoridades.

Alrededor de las 10 horas, los Bomberos Municipales atendieron un nuevo accidente de tránsito en la capital. El percance ocurrió en la 6ª avenida y 14 calle de la zona 9, en el que estuvieron involucrados tres automóviles, por lo que fueron destacadas varias unidades de emergencia.

En el lugar, los socorristas atendieron a tres personas, conductores de cada vehículo, quienes presentaban varios golpes y laceraciones, por lo que fueron atendidos y posteriormente trasladados a distintos centros asistenciales.

En la Avenida Reforma y 2ª calle de la zona 10 ocurrió un accidente de tránsito entre dos vehículos. No se reportaron victimas mortales según informaron los Bomberos Municipales. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bomberos Municipales)..

Alrededor de las 11 horas, los Bomberos Municipales atendieron otro accidente de tránsito en la 14 avenida y 10ª calle de la zona 11 en el que se vieron involucrados dos vehículos. Los tecnicos en urgencias médicas atendieron en el lugar a dos personas de la tércera edad, quienes conducian cada uno de los automóviles.

Los afectados indicaron que se encontraban bien y que permanecerian en el lugar para solventar la situación, afirmaron los socorristas.

Por aparte, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reporta que durante este domingo también se han atendido otros hechos de tránsito en distintas rutas del país.

En el kilómetro 19 de la ruta al Atlántico, CA-9 Norte, una motocicleta derrapó, lo que dejó al conductor fallecido, por lo que se notificó a las autoridades y cuerpos de socorro. Según indican, el hecho obstruye el carril derecho con dirección al norte debido a las diligencias que el Ministerio Público (MP) realiza en el lugar.

En el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, también sobre la CA-9 Norte, en jurisdicción de Palencia, un tráiler presenta desperfectos mecánicos y obstruye el carril derecho, por lo que se recomienda a los automovilistas que circulan por esta ruta tomar sus precauciones ante estos incidentes de tránsito ocurridos este domingo.