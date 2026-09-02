Sube 40% la multa por no tener limitador de velocidad, mientras que nueve de cada 10 vehículos obligados aún no lo tienen

El Sistema Limitador de Velocidad (SLV) comenzó a ser obligatorio el 2 de marzo de 2026, luego de una década de procesos, modificaciones y prórrogas para su implementación, según el decreto 45-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.

La medida establece que los vehículos de 3.5 toneladas en adelante deben contar con este dispositivo, cuya función es limitar de manera electrónica y mecánica la velocidad máxima de las unidades.

Este 2 de septiembre se cumplen seis meses de la entrada en vigor de las disposiciones relacionadas con el dispositivo que sirve para reducir la velocidad y, con ello, cambia el monto de la multa para los vehículos que todavía no han instalado el sistema.

¿Cuánto aumenta la multa por no tener SLV?

El Reglamento Gubernativo 38-2019 establece un esquema de sanciones escalonadas para los propietarios de las unidades obligadas a implementar el sistema.

El artículo 2 contempla tres etapas:

Primera etapa: cinco salarios mínimos a partir de la entrada en vigor de la obligación. Tomando como referencia el salario mínimo no agrícola de 2026 de Q4,002.28, la multa fue de Q20,011.40.

Segunda etapa: siete salarios mínimos a partir de los seis meses de vigencia. Desde este 2 de septiembre de 2026, la sanción asciende a Q28,015.96.

Tercera etapa: diez salarios mínimos a partir del 2 de marzo de 2027, por lo que el monto dependerá del salario mínimo vigente para ese año.

Artículo 3 del Reglamento de Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial.

De esta manera, las empresas y propietarios de vehículos que todavía no hayan implementado el Sistema Limitador de Velocidad enfrentarán desde este miércoles una multa 40% mayor que la aplicada durante los primeros seis meses.

¿Cuántos vehículos ya tienen el limitador de velocidad?

Datos compartidos por la Dirección General de Transportes (DGT), con base en registros de Provial, indican que entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2026 se contabilizaron 28 mil 407 vehículos con el SLV instalado.

Al comparar esa cifra con el parque vehicular de transporte colectivo y de carga registrado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que ascendía a 265 mil 108 vehículos al 10 de julio de 2026, se observa que alrededor del 10.7% de las unidades obligadas contaba con el sistema.

Esto significa que, a finales de agosto, nueve de cada 10 vehículos obligados a contar con el SLV todavía no tenían registrado el dispositivo, lo que evidencia el bajo nivel de implementación de la medida.

Accidentes y vehículos sin el dispositivo

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) realizó un análisis de los hechos de tránsito registrados durante junio y julio de 2026. En esos dos meses se reportaron 105 hechos de tránsito en los que estuvieron involucrados vehículos de transporte de pasajeros, transporte pesado y de carga.

Según el análisis, las investigaciones posteriores determinaron que, en la mayoría de los casos, las unidades involucradas no contaban con el Sistema Limitador de Velocidad.

Además, entre marzo y julio de 2026, los reportes del Departamento de Control de la DGT registraron 629 hechos de tránsito relacionados con transporte pesado y colectivo.

Estos incidentes dejaron un saldo de 72 personas fallecidas y 301 lesionadas. Del total, 539 hechos correspondieron a transporte pesado y 90 a transporte colectivo.

Ya se han impuesto 192 multas

La entrada en vigor de la obligación también ha generado sanciones. Entre marzo y julio de 2026 se impusieron 192 multas por no portar el Sistema Limitador de Velocidad.

Sin embargo, según datos compartidos por las autoridades para este medio, de ese total únicamente dos multas habían sido pagadas, mientras que 190 permanecían pendientes de pago.

El monto pendiente por el pago de las 190 multas asciende a Q3,802,166, de acuerdo con los datos proporcionados.

Reincidencia puede generar sanciones adicionales

Además de la multa por no contar con el SLV, las autoridades recuerdan que el reglamento contempla medidas más severas para los casos de reincidencia.

Entre las sanciones se encuentra la posibilidad de cancelar la autorización de operación hasta por cinco años y, en determinados casos, revocar licencias.

La implementación del SLV forma parte de las medidas establecidas para fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos asociados con el exceso de velocidad, particularmente en vehículos de transporte pesado, de carga y colectivo.