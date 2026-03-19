Sistema Limitador de Velocidad: cómo funciona, para qué sirve y las otras cuatro preguntas más frecuentes

El exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas de los accidentes de tránsito en Guatemala, especialmente en carretera, por lo que el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) se estableció como una medida obligatoria orientada a reducir ese riesgo.

El dispositivo funciona como un “tope” electrónico o mecánico que detecta la velocidad del vehículo y, al llegar al límite —80 km/h en Guatemala—, reduce automáticamente la aceleración o el suministro de combustible.

En esencia, es un mecanismo que impide que un vehículo supere esa velocidad máxima predefinida, sin depender de la decisión del piloto.

Aunque su base legal existe desde el 2016 con la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial (Decreto 45-2016), su obligatoriedad y las sanciones por incumplimiento comenzaron a aplicarse recientemente, con multas vigentes desde el 2 de marzo último.

1. ¿Cómo funciona técnicamente y para qué sirve?

El Sistema Limitador de Velocidad lee la velocidad en tiempo real mediante sensores. Cuando detecta que se alcanza el límite configurado, interviene automáticamente para evitar que el vehículo siga acelerando.

Su objetivo es reducir riesgos en carretera, especialmente en unidades de transporte pesado.

En Guatemala, el límite está fijado en 80 km/h para el transporte de carga y buses.

2. ¿Qué ocurre cuando se supera la velocidad?

El sistema actúa directamente sobre el motor. En vehículos modernos, reduce o bloquea la aceleración desde el pedal electrónico o la computadora del vehículo. En unidades más antiguas, regula el flujo de combustible, lo que disminuye la potencia.

En algunos casos, el límite se configura directamente mediante software, sin necesidad de un dispositivo adicional.

Equipo informático utilizado para configurar el sistema limitador de velocidad en vehículos de transporte pesado. (Foto Prensa Libre: CIV)

3. ¿A qué vehículos aplica y cuánto cuesta?

La norma aplica a:

Transporte de carga

Buses extraurbanos

Vehículos de más de 3.5 toneladas

No incluye vehículos livianos

El costo del sistema puede comenzar en Q2 mil 500, según el tipo de tecnología utilizada.

4. ¿Cómo es el proceso de verificación?

El sistema debe ser instalado y certificado por empresas autorizadas. Actualmente, hay 116 empresas registradas para este proceso.

Una vez instalado, se emite un certificado con un código validado por Provial y el Departamento de Tránsito de la PNC. Este documento es el que se exige en operativos en carretera.

Durante la segunda semana de marzo del 2026 se reportaron 900 expedientes ingresados para certificación, con lo que se alcanzaron unos 1 mil 500 en ese mes.

La verificación se realiza en operativos en carretera por la Unidad de Protección Vial (Provial) y la Dirección General de Transporte (DGT), aunque este punto ha generado debate sobre la falta de controles más amplios.

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🚍 ¿Por qué implementarlo en los buses de transporte extraurbano, y camiones de carga pesada?



Para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.@ProvialOficial @CIV_Guatemala @AGN_noticias @RadioTGWTV pic.twitter.com/48DcKpN7f3 — Dirección General de Transportes - CIV (@DGTguate) November 12, 2025

5. ¿Cuánto es la multa por no tener el sistema limitador de velocidad?

El acuerdo en el que se reformó el reglamento, emitido en noviembre del 2025, establece sanciones progresivas:

5 salarios mínimos (Q20,011.40) desde la entrada en vigencia del acuerdo

7 salarios mínimos (Q28,015.96) a los seis meses

10 salarios mínimos (Q40,022.80) al cumplir un año

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6. ¿Cuántas multas se han impuesto?

Pese a la vigencia de la norma, solo se han aplicado tres multas, todas del primer nivel, es decir, de aproximadamente Q20 mil cada una, lo que ha generado cuestionamientos entre diputados sobre la fiscalización y el cumplimiento real de la medida.

La falta de cumplimiento y la débil aplicación de sanciones, pese al aumento de accidentes fue un debate que cobró mayor fuerza especialmente en redes sociales, con múltiples reacciones después del último accidente en la ruta Palín-Escuintla en el que murieron tres personas.

Organizaciones sociales que apoyan a lesionados o familias que padecen el fallecimiento de un pariente a causa de un accidente de tránsito, criticaron la resistencia de los transportistas para instalar el mecanismo.

Los representantes, también afectados por este tipo de incidentes, advierten que la falta de aplicación de la norma y poca observancia por parte de la Dirección General de Transporte (DGT) deja a los usuarios en una situación de vulnerabilidad.

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