Accidentes complican el tránsito y afectan carriles reversibles en la metrópoli este lunes

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Accidentes complican el tránsito y afectan carriles reversibles en la metrópoli este lunes

Autoridades de tránsito informan de complicaciones en la movilidad en la capital, San Miguel Petapa, Villa Nueva y Mixco.

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ACCIDENTE EN PRADOS DE VILLA HERMOSA

Tránsito complicado por peatón arrollado en la ruta principal de Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: captura de video de PMT de San Miguel Petapa)

El tránsito se complica en sectores de la metrópoli este lunes 31 de agosto tras percances viales reportados por las autoridades.

Un peatón murió arrollado en la ruta principal de Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, cerca del distribuidor vial.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informa que, debido al accidente, no habilitará carriles reversibles.

Como rutas alternas sugiere el bulevar Villa Hermosa hacia la ruta que conduce a la avenida Hincapié; el bulevar El Frutal hacia la Calle Real, o la ruta del puente La Prosperidad hacia la Central de Mayoreo.

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La PMT de Villa Nueva indica que, por el accidente, no habilitará carril reversible en la ruta de Prados de Villa Hermosa hacia Ciudad Real.

La PMT de Mixco reporta que una grúa efectuó maniobras para movilizar un vehículo involucrado en una colisión en el kilómetro 13 de la ruta Interamericana, en el tramo de la calzada Roosevelt hacia el oriente.

También informa de complicaciones en la circulación en diferentes sectores de San Cristóbal debido a una triple colisión en la 5a avenida y el Anillo Periférico, zona 12 de Guatemala.

Los vehículos involucrados quedaron con daños severos, según Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT de la capital.

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En otro percance, un vehículo impactó contra una cuneta, un árbol y una propiedad privada en el descenso de la 39 avenida y 27 calle, zona 5. El accidente afecta el paso hacia Jardín Ecológico Cayalá.

Montejo añade que un piloto continuó la marcha tras provocar daños en el carril derecho que conecta con la calzada San Juan.

En el lugar quedaron un poste destruido y árboles derribados en la sexta avenida, zona 7. La PMT ha coordinado la reparación de los servicios.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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