Accidente múltiple en km 31 de la ruta al Pacífico deja cuatro heridos de gravedad

La tarde de este 29 de agosto ocurrió un accidente múltiple en el km 31 de la ruta al Pacífico, en el que cuatro personas resultaron con heridas de gravedad.

El accidente involucró a una unidad de transporte pesado, dos motocicletas y varios vehículos particulares.

De manera preliminar, se sabe que el tráiler impactó a las motocicletas y que sus tripulantes resultaron con heridas de gravedad.

Bomberos Voluntarios que atendieron la emergencia localizaron debajo del cabezal a un hombre que sufrió la amputación de un brazo.

Los demás heridos presentaban fracturas expuestas, politraumatismo y golpes en varias partes del cuerpo. Fueron trasladados al Hospital Nacional de Amatitlán.

Los curiosos no tardaron en rodear la escena del accidente, lo que dificultó el trabajo de los socorristas.

Uno de los vehículos particulares quedó destrozado cerca del arriate.

El reporte preliminar indica que no hay fallecidos.

El accidente de tránsito ralentiza el paso por el lugar en ambos carriles. Recomiendan conducir con precaución.