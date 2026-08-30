Accidente en Ciudad Quetzal: hombre muere tras colisión de motocicleta y patrulla de la PNC

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Accidente en Ciudad Quetzal: hombre muere tras colisión de motocicleta y patrulla de la PNC

Bomberos informaron de personas fallecidas en tres percances viales; uno ocurrió en Ciudad Quetzal.

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ACCIDENTE ENTRE PATRULLA PNC Y MOTO EN CIUDAD QUETZAL

Patrulla de la PNC y motocicleta chocaron en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que cuatro personas perdieron la vida en accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo 30 de agosto.

En su reporte detallaron que en el kilómetro 22 de la ruta a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, se registró una colisión entre una patrulla de la Policía Nacional Civil y una motocicleta.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre fallecido.

Además, brindaron atención prehospitalaria a otro hombre y luego lo trasladaron a la Emergencia del Hospital Roosevelt.

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La motocicleta y la patrulla quedaron con daños severos por el impacto.

Otros accidentes de tránsito

En otro hecho de tránsito, los bomberos informaron que en el sector Los Galindo, La Blanca, San Marcos, se registró una colisión entre dos motocicletas.

Los socorristas indicaron que, debido al impacto, dos hombres perdieron la vida en el lugar, por lo que alertaron a las autoridades correspondientes.

También reportaron que en el kilómetro 69 de la ruta Interamericana un hombre fue arrollado por un vehículo cuyo conductor continuó la marcha.

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Socorristas de la estación de Patzicía, Chimaltenango, trataron de auxiliar a la víctima, pero ya no tenía signos vitales.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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