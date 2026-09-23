Daños en puente La Palmilla amenazan el paso por la ruta al Atlántico y obligan a restringir el tránsito

Los daños detectados en el puente La Palmilla, en el km 116 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, obligaron a deshabilitar el carril hacia el norte y mantener el paso alternado, mientras personal técnico evalúa la estructura y las autoridades analizan las medidas que deberán adoptar, entre ellas un posible cierre total de este corredor vial, por el que transitan unos 18 mil vehículos diarios y se moviliza cerca del 60% de las exportaciones del país.

De acuerdo con la información, esa ruta es vital para el comercio nacional, ya que moviliza cerca del 60% de las exportaciones del país.

El deterioro ya es visible y también se escucha. En el puente La Palmilla, en el kilómetro 116 de la ruta al Atlántico, un carril fue deshabilitado después de que se evidenciaran un hundimiento y una grieta. Debajo de la estructura también se observan daños en las uniones metálicas.

El puente La Palmilla permanece bajo monitoreo luego de que se detectaran daños en el carril con dirección al norte.

En la superficie de rodamiento se observa un hundimiento acompañado de una grieta, mientras que en la parte inferior del puente son visibles las vigas principales de acero, elementos metálicos de arriostramiento en diagonal, piezas verticales y conexiones que forman parte del sistema estructural. En algunas de estas conexiones faltan pernos.

También se observan grietas longitudinales, transversales y diagonales en la losa de concreto. En algunas uniones metálicas se distinguen separaciones y daños cuya condición deberá determinarse mediante una evaluación técnica.

Personal de Provial que se encuentra en el sector señala que las vigas presentan movimiento y producen sonidos cuando pasan vehículos, especialmente unidades de transporte pesado. Según lo observado por los brigadistas, algunos elementos de conexión de las vigas longitudinales presentan daños.

Ante esta situación, Provial deshabilitó el carril hacia el norte y mantiene el paso alternado durante las 24 horas, mientras recibe una nueva directriz. Entre las medidas que podrían adoptarse está el cierre total, dependiendo de la condición que determinen las autoridades.

Vecinos del sector aseguran que el deterioro no es reciente. Damaris Argelia Murcia Macal, residente de La Palmilla, afirma que desde hace aproximadamente dos o tres meses ha observado un empeoramiento de las condiciones del puente.

La vecina también relató que anteriormente pobladores y transportistas reunieron dinero para efectuar reparaciones en el área, pero sostiene que los problemas continuaron y que, con las lluvias, la situación se ha agravado.

“Se le pide favor al Gobierno, porque hay que estarle rogando al presidente. A ver si viene ayuda, si viene ayuda de él o viene ayuda de otro lado. Pero que venga, porque esta gente de Guatemala dicen que hacen y no hacen nada”, señaló Murcia.

El comportamiento de la estructura genera preocupación debido al tránsito constante por este corredor vial. El tramo registra aproximadamente 18 mil vehículos diarios y moviliza cerca del 60% de las exportaciones del país.

Ante los daños documentados, la Conred movilizó un equipo para evaluar la estructura.

Prensa Libre y Guatevisión solicitaron al Ministerio de Comunicaciones información sobre las condiciones del puente, las acciones que se ejecutan y si ya se efectuó una evaluación estructural.

El CIV indicó que el puente ya había sido reportado y que las acciones estaban en curso. Sin embargo, la información proporcionada no detalla si ya existe una evaluación estructural, quién la efectuó ni cuáles son sus resultados.

Mientras se determina la condición del puente, Provial mantiene regulado el tránsito en este punto de la CA-9 Norte y vigila el comportamiento de la estructura.

El deterioro está documentado y la atención está puesta en la evaluación técnica que determine qué medidas deben tomarse para garantizar el paso por uno de los principales corredores de conexión del país.

Además, el CIV informó que personal técnico ya evalúa el puente La Palmilla, en el kilómetro 116, para determinar el tipo de intervención que requiere, tras presentar daños por antigüedad y deterioro. Según esa institución, la intervención se efectuará de forma inmediata.

Como primera acción, el paso se mantiene habilitado de manera alterna, con personal de Provial que regula el tránsito de forma permanente.

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