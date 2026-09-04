Agentes de la PNC, guardias del SP y un delegado de la PGN, vinculados a cobros de “talacha” en cárcel de Quiché

La audiencia de primera declaración contra cinco funcionarios y un reo, sindicados de integrar una estructura dedicada a la talacha en la cárcel de Quiché, prevista para este 4 de septiembre se reprogramó para el próximo 18 de septiembre.

El caso inició en el 2019 en el juzgado de Santa Cruz del Quiché, pero, tras una recusación planteada por el Ministerio Público (MP) contra la judicatura por dudar de su imparcialidad, el expediente fue trasladado al juzgado de Nebaj, Quiché.

Hace un año, el juzgado citó a audiencia de primera declaración a los seis sindicados. Se trata de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), dos guardias del Sistema Penitenciario (SP), un delegado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y un recluso.

Las pesquisas señalan que la estructura presuntamente se dedicaba a la talacha desde el preventivo y en ella habrían participado agentes de la PNC y guardias del Sistema Penitenciario, en coordinación con el delegado de la PGN.

Primera declaración vuelve a ser aplazada

La audiencia de primera declaración ha sido suspendida en reiteradas ocasiones por incomparecencia de las partes. Este 4 de septiembre del 2026 nuevamente no se celebró y fue aplazada para el 18 de septiembre.

Además, el Ministerio Público presentó un recurso de reposición contra lo resuelto por la jueza.

El proceso está a cargo de Audy Yaneli Arana González, jueza de primera instancia penal de Nebaj, Quiché.

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Juzgadora arrastra antecedente disciplinario

Arana González había sido separada del cargo con goce de sueldo cuando ejercía en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Según una publicación de Prensa Libre del 18 de noviembre del 2024, desde ese despacho otorgó amparos con los que se validaban más de 31 candidaturas de distintos partidos políticos durante las elecciones del 2019.

En ese momento, la Corte de Constitucionalidad ordenó al sistema disciplinario del Organismo Judicial investigar a Arana González, debido a que no tenía competencia para conocer asuntos fuera de su jurisdicción.

Posteriormente, Arana González fue trasladada a Nebaj, Quiché.

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