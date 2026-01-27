Cómo fue descubierto un guardia del SP señalado de exigir Q25 mil de extorsión

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en respuesta a una denuncia ciudadana, agentes de la Comisaría 71 reportaron la captura de un guardia del Sistema Penitenciario (SP).

Añadió que se trata de Encarnación “N”, de 41 años, quien fue sorprendido el lunes 26 de enero, en la zona 1 de Santa Cruz del Quiché.

La aprehensión ocurrió cuando el ahora capturado llegó a recoger un paquete que simulaba contener Q25 mil, según la PNC.

De acuerdo con la investigación, un ciudadano había recibido varias llamadas telefónicas procedentes del centro preventivo para hombres de la localidad.

Durante la comunicación, le exigían dicha cantidad de dinero a cambio de no eliminar físicamente a un familiar de un privado de libertad recluido en ese centro carcelario desde hacía dos días.

Agentes de la PNC decomisaron un teléfono celular y el paquete que simulaba el dinero exigido por el capturado.

