Capturan a guardia del SP por posible vínculo con fuga de reos en cárcel Fraijanes 2

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 8 de noviembre que, en la aldea Tulumaje, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, agentes de la Comisaría 53 capturaron a Luis “N”, de 39 años, guardia del Sistema Penitenciario (SP).

Añadió que el detenido es señalado de asociación ilícita, abuso de autoridad y procuración a la impunidad o evasión, en el caso de la fuga de 20 reos en la cárcel de Fraijanes 2. Luis “N” es requerido por un juzgado del departamento de Guatemala.

Con esta detención, suman 25 los guardias del SP aprehendidos por su supuesta implicación en la evasión de 20 reclusos integrantes de la mara Barrio 18, de los cuales solo cuatro han sido recapturados.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, que el pasado 25 de octubre efectuó diligencias como seguimiento a la evasión masiva ocurrida en la referida prisión.

El 12 de octubre, en conferencia de prensa, el SP informó sobre la fuga de los reos y señaló que se desconocían mayores detalles de cómo habría ocurrido.

Tras la fuga, renunciaron al cargo el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y otros integrantes de la cúpula del Ministerio de Gobernación.

