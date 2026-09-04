Revelan más detalles de los ataques armados contra tres comercios en Escuintla y quién los ordenó

Las investigaciones por los tres ataques armados contra comercios en Escuintla apuntan a que las órdenes para disparar habrían salido del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, según la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las pesquisas buscan establecer si cabecillas del Barrio 18 recluidos en esa prisión se aliaron con otra estructura vinculada con extorsiones para exigir dinero a los comercios y ordenar ataques cuando no se efectuaran los pagos.

Según los investigadores, los responsables habrían exigido una cuota de extorsión a sucursales de comercios de productos de primera necesidad, a cambio de no atentar contra la vida de sus trabajadores.

La línea de investigación señala que, al no acceder los empresarios a las exigencias, varios hombres llegaron el 19 de agosto a disparar frente a tres establecimientos.

Los ataques y las amenazas causaron el cierre temporal de tres supermercados en la cabecera departamental de Escuintla a partir del 20 de agosto. Ahora, los tres comercios reforzaron la seguridad privada y la PNC mantiene patrullajes constantes en los alrededores.

PNC reporta 11 detenidos del Barrio 18 en Escuintla

La PNC reporta que 11 presuntos integrantes del Barrio 18 han sido detenidos en Escuintla, donde los investigadores han detectado un aumento de la presencia de esa pandilla en la colonia La Ceiba, Prados de San Jorge y la aldea Chapernas.

Según la Policía, integrantes de la pandilla habrían llegado desde sectores de la Ciudad de Guatemala, entre estos El Limón, zona 18, y la colonia Venezuela, zona 21.

Entre los 11 detenidos se encuentran tres sospechosos de estar vinculados con los ataques contra los comercios. La PNC los identificó como Laura Margarita Dávila Lutín, de 23 años; Estaban Leonel Méndez González, 21, y Bryan Ernesto Contreras Hernández, 23.

Durante ese operativo en el parque central de la cabecera departamental de Escuintla, fue comisada una pistola con el registro esmerilado, un revólver con reporte de robo desde el 21 de mayo del 2025 en la capital, municiones, una motocicleta y nueve bolsas de marihuana.

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Requisa en Renovación I deja celulares y otros objetos decomisados

La Policía dijo que en seguimiento al ataque armado a los tres comercios, el 21 de agosto las autoridades llevaron a cabo una requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en el sector conocido como los Paisas.

Las autoridades reportaron que decomisaron dos teléfonos celulares, 11 estuches para teléfono, 31 envoltorios, 20 encendedores, una bocina, siete cajetillas de cigarros, 10 cubos de cargador, un router, dos chips telefónicos, licor, cuatro trituradores de marihuana, dos navajas, cuatro tijeras, 10 rollos de cable, 14 cables para cargador de celular y 17 hojas de cuaderno con diferentes textos.

DEIC investiga alianza entre Barrio 18 y estructura de extorsionistas”

Según la DEIC, cabecillas del Barrio 18 recluidos en Renovación I habrían establecido una alianza con una estructura de imitadores y extorsionistas.

Las pesquisas vinculan a David Quinteros López, conocido como el Tijeras, y a Rigoberto Antonio Morales Barrientos, Rigorrico, como cabecillas de la estructura con la cual la pandilla habría establecido la alianza. Quinteros López se encuentra actualmente recluido en la cárcel Mariscal Zavala.

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Quinteros coordinaba extorsiones desde Cantel

En noviembre del 2019, la PNC señaló que Tijerillas, coordinaba desde la Granja de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango, unas 200 llamadas diarias de extorsión junto con otros tres reclusos.

Según las autoridades, las llamadas eran dirigidas principalmente a transportistas, a quienes amenazaban de muerte. La PNC identificó entonces a Quinteros López como un extorsionista imitador, es decir, una persona que se hacía pasar por integrante de una pandilla o del crimen organizado para intimidar a sus víctimas. El caso fue detectado después de una requisa en Cantel durante la primera semana de noviembre del 2019.

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: David Quinteros López, alias "El Tijeras", es señalado por investigadores como uno de los cabecillas de la estructura de extorsionistas vinculada con las pesquisas por los ataques contra comercios en Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Rigorrico y sus antecedentes por secuestros y extorsiones desde prisión

Morales Barrientos tiene antecedentes relacionados con estructuras dedicadas al secuestro y la extorsión. Pesquisas del Ministerio Público (MP) de años anteriores ya lo habían señalado de mantener comunicación con grupos criminales y participar en negociaciones de secuestros mientras permanecía en prisión.

Rigorrico fue integrante durante más de una década de la desaparecida Guardia de Hacienda y posteriormente encabezó la banda Agosto Negro. Permanece en prisión desde 1998, aunque se fugó en dos ocasiones.

La primera fuga ocurrió en mayo de 1998 y fue detenido ocho meses después en Quetzaltenango. La segunda ocurrió en junio del 2001, cuando escapó junto con 77 reos de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, Escuintla.

Las investigaciones sobre Morales Barrientos también han documentado estructuras de extorsión que operaban desde prisión.

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Según pesquisas divulgadas en el 2014, Morales Barrientos creó en el 2006, junto con otros 12 reclusos, una banda de extorsionistas en la cárcel El Infiernito.

La investigación estableció que integrantes de esa estructura extorsionaron a pilotos de buses de occidente entre el 2010 y el 2012.

El 28 de julio del 2014, Susana Yanet Escobar Capir, Kevin Daniel García de Paz, William López Quinteros, Bryan Daniel Divas Tunchez, Antonia Carrillo Santos y Ana Irsa Quinteros Alejandro fueron condenados a tres años de prisión por encubrimiento propio.

El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal los absolvió del delito de obstrucción extorsiva de tránsito. José Antonio Ortega Aguilar fue absuelto de los dos delitos por los que había sido procesado.

Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Rigorrico en la Cárcel Renovación 1. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Investigan a hermana de el Tijeras

Las investigaciones actuales también alcanzan a Ana Irsa Quinteros Alejandro, hermana de David Quinteros López.

Quinteros Alejandro fue condenada en el 2014 a tres años de prisión por encubrimiento propio y en junio del 2022 fue detenida cuando pretendía visitar a su hermano David Quinteros en la cárcel de Pavón, Fraijanes. Según la Policía Nacional Civil (PNC), Quinteros Alejandro tenía en esa ocasión una orden de captura por extorsión.

Registros del Organismo Judicial señalan que Quinteros Alejandro permaneció recluida en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, zona 18, en el 2025.