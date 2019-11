“Tijerilla” el líder de la banda que extorsionaba a empresarios y pilotos de buses extraurbanos

Con 46 años, David Quinteros López, se hizo conocido con el alias “Tijerilla” y logró escalar el rango más alto de una estructura criminal que funciona a nivel nacional extorsionando comerciantes y pilotos del transporte extraurbano en el occidente del país y en Jutiapa.

Quinteros paga una condena en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal “Cantel”, en Quetzaltenango, por delitos relacionados al plagio, secuestro, extorsión y asesinatos de transportistas.

Según investigaciones policiales, mientras cumplía su sentencia, Quinteros aprovechó la condena que tuvo de Rigoberto Morales Barrientos, alias Rigorrico, para tomar su lugar y liderar la organización criminal “Los Imitadores”.

En una requisa realizada en la cárcel de Cantel este lunes, encontraron en la bartolina de Quinteros dos teléfonos celulares de donde se cree que realizaba 200 llamadas diarias, todas eran en tono amenazante, contra transportistas.

Para lograrlo, se hacía pasar por integrante de las pandillas 18, Salvatrucha y a veces decía que era miembro del grupo de narcotraficantes Lo Zetas. Con su modalidad operativa, exigía depósitos bancarios por altas sumas de dinero, a cambio de no quitarles la vida.

Con su modalidad operativa, exigía a los transportistas de Jutiapa y el occidente del país, depósitos bancarios por altas sumas de dinero, a cambio de no quitarles la vida. No obstante, algunos fueron eliminados físicamente luego de no hacer efectiva las cuotas exigidas. pic.twitter.com/vBiWCsf2Bk

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 5, 2019