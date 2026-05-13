¿Cómo operan las nuevas modalidades de secuestro en Guatemala?

Las autoridades han detectado un aumento en distintas modalidades de secuestro en Guatemala, especialmente en casos exprés y secuestros simulados, en los cuales las estructuras criminales utilizan engaños, amenazas y presión psicológica para exigir dinero a víctimas, familiares y empresas.

Datos de la Fiscalía contra el Delito de Secuestros del Ministerio Público (MP) reflejan un incremento en las denuncias durante los últimos dos años. Durante el 2024 se reportaron 157 casos; en el 2025 fueron 345, y hasta el 5 de mayo del 2026 sumaban 183 denuncias.

Secuestros exprés

El incremento de secuestros exprés en la Ciudad de Guatemala ha encendido las alertas de las autoridades y los denunciados, en su mayoría, han sido taxis pirata.

Las zonas 7, 11, 12, 13 y 14 de la capital concentran la mayor cantidad de secuestros exprés, según la Fiscalía.

Las pesquisas del MP detallan que una mujer se hace pasar por usuaria de un vehículo de transporte informal y ofrece dulces a las víctimas para generar confianza.

Minutos después de que la persona aborda la unidad, los delincuentes la despojan de sus pertenencias, la agreden y luego contactan a sus familiares para exigir dinero a cambio de su liberación.

El monto solicitado no suele superar los Q10 mil y las exigencias se realizan por medio de transferencias bancarias o móviles.

Otras personas dentro de la estructura criminal se encargan de retirar el dinero y, una vez confirmada la transacción, abandonan a la víctima. Estos secuestros exprés suelen durar entre tres y cinco horas.

Esta modalidad no es nueva. El fenómeno surgió durante la pandemia, cuando disminuyó el transporte colectivo y proliferaron vehículos particulares que ofrecían traslados informales, detalla el MP.

Secuestros simulados y engaños

Las autoridades también identificaron al menos 77 casos vinculados con secuestros simulados o modalidad gota a gota durante los últimos seis meses.

Por estos hechos, la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP informaron que fueron capturadas ocho personas señaladas de integrar una estructura criminal denominada “Los Imitadores de Secuestros”, entre ellas una presunta cabecilla.

Según las investigaciones, los integrantes de la banda se hacían pasar por miembros del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para intimidar a las víctimas.

La PNC detalló que los delincuentes contactaban a personas o empresas por medio de redes sociales, correo electrónico y llamadas telefónicas para solicitar servicios en inmuebles previamente estudiados.

Cuando los trabajadores llegaban al lugar acordado, eran amenazados y obligados a comunicarse con familiares o patronos para indicar que habían sido secuestrados y que debían efectuar depósitos bancarios para evitar que los mataran.

Además, otras víctimas eran citadas en fincas y lugares desolados, donde los delincuentes aprovechaban el aislamiento para ejecutar las amenazas.

Estos hechos se han registrado en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Santa Rosa, Escuintla, Alta Verapaz, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quiché y Quetzaltenango.

Casos de secuestro por modalidad

Secuestro clásico

2024: 138

2025: 153

2026: 45

Secuestro exprés

2024: 12

2025: 129

2026: 61